С вами чудеса случались?

Повод: 19 января – Крещение Господне. На сутки вода становится святой во всех источникахНастоящим чудом для города является содержание профессиональной команды мастеров, а для болельщиков будет чудо, если «Ермак» выиграет «Братину» - главный трофей высшей хоккейной лиги.
Григорий БОБРЕНЕВ, - Я могу ходить!
заведующий травматологическим
пунктом БСМП:
А ведь еще несколько месяцев назад это было под большим вопросом. Перелом позвоночника – тяжелейшая травма, мне повезло. Коллеги провели две сложнейшие операции. Заменили один позвонок на искусственный имплантат. Несколько лет назад за подобной помощью ангарчанам приходилось обращаться как минимум в Новосибирск. Сейчас такие операции проводят и в БСМП. Когда я показываю снимки того, что было с моим позвоночником и что с ним сделали ангарские врачи, многие удивляются. В общей сложности я провел в нейрохирургическом отделении 8 недель. Сейчас нахожусь на амбулаторном лечении, восстанавливаюсь.
Нина ВЛАСОВА, - Со мной чудо случилось в 5-м классе. В школе объявили набор для желающих поехать в пионерский лагерь «Орлёнок».
директор Художественного центра:
И то не для всех, а лишь для активистов, отличников и т.д. Для современных детей даже поездка за границу, наверное, не сравнится с тем, как наше поколение мечтало отдохнуть в «Артеке» или «Орлёнке». Набирали «старшаков». Мне, пятикласснице, ничего не светило, хотя на параллели я считалась хорошим организатором. И вдруг уже в конце объявляют: есть два свободных места! Так мы с подружкой попали в «Орлёнок», отдыхали и учились там всю вторую четверть.
Диана КИСЕЛЁВА, - Чудом я считаю ситуации, когда за короткий срок удается собрать в городе значительную денежную сумму.
распорядитель именного фонда «Капли добра»:
Например, в декабре 2015 года на лекарства для Ксюши ЧЕРКУНОВОЙ, которая борется с онкологией, за полторы недели удалось собрать 300 тысяч рублей. Или как-то для того, чтобы закрыть имеющийся долг, за час нашли 20 тысяч рублей. Никто не обязан помогать чужим детям, но люди делают это.
Ирина ЛИШТВА,
начальник отдела содействия трудоустройству центра
занятости населения:
- Я знаю женщину, которая 15 лет работала бухгалтером, а потом ее неожиданно сократили. Самостоятельно она устроиться никуда не могла и пришла к нам, расстроенная и обреченная. Консультант по трудоустройству протестировала ее и говорит: «Да какой же вы бухгалтер? Вы дизайнер!»
Направили ее на курсы. Сейчас она на фабрике мебели новые модели разрабатывает. Говорит, что никогда еще с таким удовольствием на работу не ходила!..
Алексей ИСАЧЕНКО,
директор ритуальной службы «Аида»:
- У меня рост почти два метра, размер ноги 47-й. Купить одежду и обувь бывает проблематично. Года три назад в Китае обновил себе гардероб за три копейки. Зашли на рынок. Китайцы за мной толпами ходят, линейкой измеряют, языком цокают. Чтобы избавиться от них, сказал, что мой друг Яо МИН – единственный китаец, который в Америке играет за НБА.
Они меня усадили, принесли все самые большие вещи, которые только там были, и продали их по себестоимости. Чудо, а не обслуживание!..
Борис ГНЕУШЕВ,
главный врач ангарского Дома ребенка:
- Чудеса чаще случаются в молодом и даже юном возрасте. Наверное, потому, что тогда люди больше в них верят. А потом приходит проза жизни. Я считаю чудом, когда после окончания мединститута мне с семьёй выдали ордер на новую трехкомнатную квартиру.
После общежития это было такое счастье! А немного позже, когда я работал главным врачом черемховской детской больницы, таким же несомненным чудом, но другого уровня, было время перестройки, когда удалось полностью сохранить весь коллектив. Зарплата не выплачивалась по 6-9 месяцев! Пришлось пережить, перепахать, убеждать. Тогда убедился, что с небес чудеса не валятся, за них приходится поработать.