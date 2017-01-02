С вами чудеса случались?

Повод: 19 января – Крещение Господне. На сутки вода становится святой во всех источниках

Настоящим чудом для города является содержание профессиональной команды мастеров, а для болельщиков будет чудо, если «Ермак» выиграет «Братину» - главный трофей высшей хоккейной лиги.

Григорий БОБРЕНЕВ,

заведующий травматологическим

пунктом БСМП:

Нина ВЛАСОВА,

директор Художественного центра:

Диана КИСЕЛЁВА,

распорядитель именного фонда «Капли добра»:

Ирина ЛИШТВА,

начальник отдела содействия трудоустройству центра

занятости населения:

Алексей ИСАЧЕНКО,

директор ритуальной службы «Аида»:



Борис ГНЕУШЕВ,

главный врач ангарского Дома ребенка:

А ведь еще несколько месяцев назад это было под большим вопросом. Перелом позвоночника – тяжелейшая травма, мне повезло. Коллеги провели две сложнейшие операции. Заменили один позвонок на искусственный имплантат. Несколько лет назад за подобной помощью ангарчанам приходилось обращаться как минимум в Новосибирск. Сейчас такие операции проводят и в БСМП. Когда я показываю снимки того, что было с моим позвоночником и что с ним сделали ангарские врачи, многие удивляются. В общей сложности я провел в нейрохирургическом отделении 8 недель. Сейчас нахожусь на амбулаторном лечении, восстанавливаюсь.И то не для всех, а лишь для активистов, отличников и т.д. Для современных детей даже поездка за границу, наверное, не сравнится с тем, как наше поколение мечтало отдохнуть в «Артеке» или «Орлёнке». Набирали «старшаков». Мне, пятикласснице, ничего не светило, хотя на параллели я считалась хорошим организатором. И вдруг уже в конце объявляют: есть два свободных места! Так мы с подружкой попали в «Орлёнок», отдыхали и учились там всю вторую четверть.Например, в декабре 2015 года на лекарства для Ксюши ЧЕРКУНОВОЙ, которая борется с онкологией, за полторы недели удалось собрать 300 тысяч рублей. Или как-то для того, чтобы закрыть имеющийся долг, за час нашли 20 тысяч рублей. Никто не обязан помогать чужим детям, но люди делают это.- Я знаю женщину, которая 15 лет работала бухгалтером, а потом ее неожиданно сократили. Самостоятельно она устроиться никуда не могла и пришла к нам, расстроенная и обреченная.Направили ее на курсы. Сейчас она на фабрике мебели новые модели разрабатывает. Говорит, что никогда еще с таким удовольствием на работу не ходила!..- У меня рост почти два метра, размер ноги 47-й. Купить одежду и обувь бывает проблематично. Года три назад в Китае обновил себе гардероб за три копейки. Зашли на рынок.Они меня усадили, принесли все самые большие вещи, которые только там были, и продали их по себестоимости. Чудо, а не обслуживание!..- Чудеса чаще случаются в молодом и даже юном возрасте. Наверное, потому, что тогда люди больше в них верят. А потом приходит проза жизни.После общежития это было такое счастье! А немного позже, когда я работал главным врачом черемховской детской больницы, таким же несомненным чудом, но другого уровня, было время перестройки, когда удалось полностью сохранить весь коллектив. Зарплата не выплачивалась по 6-9 месяцев! Пришлось пережить, перепахать, убеждать. Тогда убедился, что с небес чудеса не валятся, за них приходится поработать.