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Иркутск стал вторым по дороговизне бензина в Сибири


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Вчера, 16:32
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Иркутск стал вторым по дороговизне бензина в Сибири.

Иркутск стал вторым по дороговизне бензина в Сибири

Средняя цена автомобильного топлива в столице Приангарья составила 37,17 рублей
23 января, IrkutskMedia. В областном центре Приангарья в очередной раз зафиксированы одни из самых высоких цен на топливо среди других городов Сибирского федерального округа.

Средняя стоимость литра автомобильного топлива установилась на отметке 37,17 рубля. Лидером стала Чита с ценой в 37,86 рубля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Росстат.

По данным статистики, средняя стоимость топлива в СФО составила 35,22 рублей. В тройку лидеров по дорогому бензину попали Чита, Иркутск и Улан-Удэ. В этих городах литр автомобильного топлива обойдется в 37,86, 37,17 и 36,54 рублей соответственно. Самое дешевое топливо реализуется в Горно-Алтайске – 33,97 рубля.



Для жителей Иркутска цена за литр бензина АИ-92, согласно Росстату, оказалась на отметке в 36,23 рублей, АИ-95 и выше — 38,80. Дизельное топливо продается за 38,49 за литр.

Подробнее: irkutskmedia.ru
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