Мегетская школа получила новый автобус

Общеобразовательная школа в Мегете получила новый автобусВ мегетской школе обучается 221 ребенок. Многие из них проживают в отдаленных деревнях. Дополнительный школьный автобус позволит полностью решить проблему перегруза имеющегося у образовательного учреждения транспорта», - пояснила директор мегетской школы Ольга Игумнова.Автобус приобретен на деньги переданные областью в сумме 1 миллиона 574 тысяч рублей, еще 240 тысяч было выделено из местного бюджета. Транспортное средство марки ПАЗ, вместимостью 22 человека, оснащен ремнями безопасности и тахографом. Новый автобус повезет первых детей в ближайшее время, после решения организационных вопросов. Оценят приобретение дети из деревни Зуй, улицы Ангарской, районов Хлебной базы и МЗМК.Отметим, что учащиеся из районов Шароны и Лесничество в школу ездят на маршрутном автобусе № 102 «Ангарск-Мегет», при этом льготный проезд организован за счет местного муниципалитета. Этим же маршрутным автобусом пока пользуются дети из деревни Зуй и поселка Сибизмир, благодаря тому, что в ноябре прошлого года администрации округа удалось достичь договоренности с перевозчиком и открыть автобусное движение по старому Московскому тракту.