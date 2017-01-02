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Суд наркобарону дал 11 лет


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Вчера, 16:41
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Организованное преступное сообщество, созданное жителем города Ангарска с целью получения прибыли от торговли героином, предстало перед судом в начале 2017 года. Организатор наркобизнеса получил 11 лет лишения свободы.

Суд наркобарону дал 11 лет

Следователи следственного отдела №3 СО Управления МВД России по Ангарскому городскому округу собрали весь объём доказательственной базы, свидетельствующий о противоправной деятельности обвиняемых. Полицейские установили, что с лета 2015 года ранее судимый ангарчанин 1980 года рождения, действуя из корыстных побуждений, начал организацию сбыта героина на территории Ангарска. Он организовал сеть сбытчиков из трех человек. Все ранее неоднократно судимы за имущественные преступления, сами страдают от наркотической зависимости.

Передача наркотиков от организатора дилерам производилась при тщательном соблюдении мер конспирации, путем закладок в тайниках. Все подозреваемые были установлены и предстали перед судом. В ходе обысковых мероприятий оперативники обнаружили у задержанных свертки с порошком белого цвета, который по результатам экспертизы оказался сильнодействующим наркотиком.

В результате расследования в суде были представлены неопровержимые доказательства вины фигурантов уголовного дела. По решению судебных органов организатор преступного сообщества приговорен к 11 годам лишения свободы. В отношении остальных участников рассмотрение дела продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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