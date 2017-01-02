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Проплаченный протест


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Сегодня, 15:53
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Вышедшие на протест, как один, плечом к плечу "женщины мира" совсем недавно во многих городах Америки и Европы, чтобы продемонстрировать своё нежелание видеть на посту президента СЩА Трампа были спонсированы миллиардером Соросом. Организовавший и профинансировавший не одну "цветную революцию" богатей таким способом решил щёлкнуть по носу Трампу. Тот в ответ подписал указ о прекращении финансирования по всему миру абортов. Не знаю доходят ли деньги США на аборты в России, да наши женщины и не митинговали против нового президента США. А вот, такая организация
как Planned Parenthood, резко выступающий против анти-абортной политики президента Трампа, National Resource Defense Council, не признающая законность выбора президента Трампа и его политику в области окружающей среды(хотя какая уж там политика, он ещё только, только вступил в права),"MoveOn.org", а также известная своей про-клинтонской страстью "MoveOn.org"и известные той же страстью такие организации, как «the National Action Network», «American Civil Liberties Union», «Center for Constitutional Rights », « Amnesty International » и « Human Rights Watch » - это только самые известные и существующие на деньги спонсоров, примчали своих сторонников на улицы и площади городов. И не очень известные, бегом ломанувшие на призыв миллиардера на протестное шествие, чего не сделаешь ради дармовых денег. Впрочем не только такие чисто женские организации, борцы за феминизм, но и женщины -борцы за ношение женской мусульманской атрибутики (паранджи), установление законов шариата в США тоже там засветились. Широк круг оказываемых услуг фонда миллиардера.
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