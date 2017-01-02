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В год экологии -форум


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Сегодня, 13:23
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[thumbt]http://angvremya.ru/uploads/posts/2017-01/1485321892_spasi-baykal.jpg[/thumb]

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков,в сентябре в Иркутске пройдёт Байкальский экологический водный форум. Он приурочен не только к Году экологии, но и к 80-летию Иркутской области.

Одна из основных тем, которую собираются обсудить на форуме, - развитие туризма в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, поскольку это напрямую связано с решением многих инфраструктурных задач - строительство очистных сооружений, очистка от мусора берегов Байкала, сбор и очистка нефтесодержащих и сточных вод курсирующих по озеру судов и т.д. Что примечательно, более никаких мероприятий, никаких реализованных проектов не планируется проводить, вводить в строй. Вот и весь год экологии.
Сегодня, 19:56 - Lipinmuh написал(а):
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Сегодня, 19:56 - Shastovmuh написал(а):
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Сегодня, 20:51 - Citovichmuh написал(а):
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