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В год экологии -форум


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Вчера, 11:36
 Количество просмотров: 28
    

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков,в сентябре в Иркутске пройдёт Байкальский экологический водный форум. Он приурочен не только к Году экологии, но и к 80-летию Иркутской области.

Одна из основных тем, которую собираются обсудить на форуме, - развитие туризма в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, поскольку это напрямую связано с решением многих инфраструктурных задач - строительство очистных сооружений, очистка от мусора берегов Байкала, сбор и очистка нефтесодержащих и сточных вод курсирующих по озеру судов и т.д. Что примечательно, более никаких мероприятий, никаких реализованных проектов не планируется проводить, вводить в строй. Вот и весь год экологии.
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