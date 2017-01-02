Что вы не можете сдвинуть с места?

Неправду говорят, что только муравей может поднять вес, в 50 раз превышающий его собственный. Люди тоже много чего могут. Особенно женщины.
21 января иркутянка Оксана КОШЕЛЕВА, мастер спорта по силовому троеборью, установила мировой рекорд, сдвинув с места два трамвая. Общий вес груза (два вагона плюс пассажиры) около 42 тонн. Сама Оксана Кошелева весит 80 килограммов. Если поделить первую цифру на вторую, получается, что спортсменка сдвинула с места тяжесть, превосходящую её собственный вес в 525 раз!
В этой истории удивляет всё. Во-первых, стронуть с места самый тяжелый вид городского транспорта взялась женщина, которая по определению слабый пол. Учитывая, что слабый пол в нашей стране и так по жизни тащит на себе целый воз разных дел и обязанностей, непонятно, зачем иркутянке понадобились ещё и трамваи… Во-вторых, оказывается, у спортсменки в анамнезе есть травмы (травмирован позвоночник). Несмотря на это, она все же решилась испытать себя. И к рекорду Оксана Кошелева готовилась, проходя реабилитацию и занимаясь по индивидуальной программе тренировок. В-третьих, как сообщают организаторы мероприятия, установив рекорд, спортсменка сказала, что можно было прицепить и третий вагон! В общем, похоже, кони и избы уже действительно ушли в прошлый век. Говорят, у Оксаны Кошелевой в мечтах сдвинуть пассажирский лайнер!Оксана КОШЕЛЕВА и те самые трамваи. Мировой рекорд был поставлен на трамвайном кольце на улице Волжской.
Фото с сайта newsbabr.com
Евгений БАЖЕНОВ, - Считаю, что всё можно сдвинуть с места, дали бы точку опоры.
председатель Союза
автотранспортников:
Хотя вот рост цен на бензин нам не остановить. Раньше был проезд 8 рублей, бензин стоил 8 рублей, а сейчас проезд 20 рублей, а бензин - 38.
Анастасия СЕВАСТЬЯНОВА,
менеджер спортклуба «Русич»:
- Я если за что-то берусь, то не отступаю. Верю в себя, большую цель разбиваю на маленькие и всё равно добиваюсь своего.
Александр АЛЕКСЕЕВ,- У меня сейчас проблема - гаражи за рынком «Народный».
директор «Ангарского
Водоканала»:
Их поставили незаконно и точно на коммуникациях «Водоканала». Обращался во все органы, в прокуратуру. Этот участок брали для временного пункта проката, а возвели 16 гаражей из бетона! Если что-то под ними случится, то такая беда будет, мало не покажется. Администрация АГО собирается в суд подавать на этих деятелей. А заложниками станут те, кто купит эти гаражи. Если выйдет решение о сносе, люди останутся ни с чем.
- Ни прокуратура, ни суд, ни общественные организации за несколько лет так и не смогли решить нашу проблему, когда в центре нашего квартала, на месте старого детского сада, вдруг выстроили гаражи для большегрузных машин.
Вера ТУРБИНА,
жительница 24 квартала:
В 2012 году суд вынес решение о их сносе. Но мы рано радовались. Предприниматель выполнил решение суда формально: он разрушил боксы, с земли, из-за забора, их теперь не видно. Но зато какой вид открывается сверху, из окон моей квартиры: горы строительного мусора, присыпанные снегом! Сейчас другой прокурор, к которому надо идти, снова поднимать все документы, фотографии. А у меня больные ноги. Недавно увидела в газете объявление о продаже этого объекта и оставшихся гаражей.
Сергей ПОЗЫНЕНКО,- Ипотеку. Это просто ужас какой-то! Кого ни спрошу, все в ипотеке и кредитах!
тренер «ИнваТурСпорта»:
Меня ипотека третий год давит. Каждый месяц должен отдать 23 тысячи. А зарплата в «ИнваТурСпорте» снизилась, хотя я и работаю за двух тренеров. Приходится занимать и перезанимать, и конца этому нет. Как инвалиду мне положена помощь со стороны государства. Собираю необходимые бумаги. Пусть хоть на 1300 рублей меньше будет месячная выплата. Всё полегче.
Елена РАХМАНИНА, - Теплому одноэтажному помещению, построенному еще в бытность первого директора Дворца пионеров Ксении ФЁДОРОВОЙ, необходим капитальный ремонт.
заведующая зверинцем
при ДТДиМ:
Полвека оно простояло, построенное бесплатно заводом ЖБИ. Но в последние годы одна из плит раскрошилась. К нам приходили работники службы муниципального хозяйства, всё просчитывали. Пока я не знаю, вошли мы в бюджетный план или нет. А так хочется, чтобы это здание, наконец, отремонтировали и в идеале расширили.
Лариса ДАВЫДОВА, - Не можем сдвинуть гору «бумаготворчества»! В нашем музее, как и в любой организации, масса времени уходит на составление отчетов, всяких отписок и т.д.
директор музея Победы:
Просвет мелькнул, когда в музее появились компьютеры. Нам пообещали, что теперь бумажный оборот резко сократится. Ничего подобного! Сколько лет прошло, а продолжаем отписываться по старинке.
Владимир АГАФОНОВ,
старший инспектор
государственной инспекции
по маломерным судам (ГИМС):
- В личном плане несдвигаемых грузов для меня нет. А по работе целых два. Летом я сутками занят тем, что выдворяю детей, которые пришли купаться без взрослых. А зимой «охочусь» на самих взрослых, которые норовят пройти по льду.
Наверное, легче два трамвая протащить, чем приучить людей к правилам безопасности.
- Нет такого.
Владимир ПРУССКИЙ,
директор психоневрологического интерната:
Мы не замахиваемся на что-то большое и глобальное. Поэтому даже в кризисные времена наше учреждение (тьфу-тьфу) работает стабильно. В этом году в рамках программы устранения замечаний нам должны выделить деньги из областного бюджета на ремонт пятого этажа и прачечной.
- Все тяжелее решать проблему с кадрами.
Андрей ШЕСТОПАЛОВ,
владелец компании «Цербер»:
Она была всегда, но сейчас просто засада какая-то! Казалось бы, что в наступившие времена претендентов на работу должно быть предостаточно, но я столкнулся с тем, что выбирать стало не из кого. Грамотные, толковые, дисциплинированные специалисты массово уезжают из Ангарска.
Леонид КУПИЧ, - Лужу в своём дворе.
житель
94 квартала:
В 2008 году поменяли асфальт и систему водоотведения нарушили. Теперь каждую осень и весну двор тонет, вода в подвал льётся. У меня уже целая папка переписки скопилась с управляющей компанией, с администрацией города. Один раз добился, поменяли асфальт и бордюры. Только что толку, если там всё время вода стоит и она, как известно, камень точит? От ремонта и следа уже не осталось. Никто не может... лужу победить!
Тамара Михайловна - Удается всё! В нашей группе бабушек-туристок 12 человек.
НЕИЗВЕСТНЫХ,
77 лет:
Все в возрасте, не все сильны здоровьем, зато сильны духом. Мы уже побывали во Вьетнаме, Китае, Монголии, Таиланде, Турции и скандинавских странах. Все вернулись живыми и здоровыми. Чтобы путешествовать, нужны здоровье и деньги. Не проблема, было бы желание! Мы научились экономить, откладываем часть пенсии кто сколько может. В прошлом году последний наш поход был в Хакасию, в марте собираемся на север Иркутской области.
Галина НИЖЕГОРОДЦЕВА, - Некоторых родителей невозможно убедить в необходимости ставить детям прививки!
врач кабинета
иммунопрофилактики
детской больницы:
В Ангарске таких около ста человек. Мы объясняем, уговариваем провести вакцинацию. Не хотят нас слышать! Это хорошо, пока вспышки никакой нет. А вот в Екатеринбурге, например, 40 случаев кори зарегистрировано. И заболели только непривитые дети.