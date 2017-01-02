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Что вы не можете сдвинуть с места?


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Сегодня, 16:10
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Неправду говорят, что только муравей может поднять вес, в 50 раз превышающий его собственный. Люди тоже много чего могут. Особенно женщины.

21 января иркутянка Оксана КОШЕЛЕВА, мастер спорта по силовому троеборью, установила мировой рекорд, сдвинув с места два трамвая. Общий вес груза (два вагона плюс пассажиры) около 42 тонн. Сама Оксана Кошелева весит 80 килограммов. Если поделить первую цифру на вторую, получается, что спортсменка сдвинула с места тяжесть, превосходящую её собственный вес в 525 раз!

В этой истории удивляет всё. Во-первых, стронуть с места самый тяжелый вид городского транспорта взялась женщина, которая по определению слабый пол. Учитывая, что слабый пол в нашей стране и так по жизни тащит на себе целый воз разных дел и обязанностей, непонятно, зачем иркутянке понадобились ещё и трамваи… Во-вторых, оказывается, у спортсменки в анамнезе есть травмы (травмирован позвоночник). Несмотря на это, она все же решилась испытать себя. И к рекорду Оксана Кошелева готовилась, проходя реабилитацию и занимаясь по индивидуальной программе тренировок. В-третьих, как сообщают организаторы мероприятия, установив рекорд, спортсменка сказала, что можно было прицепить и третий вагон! В общем, похоже, кони и избы уже действительно ушли в прошлый век. Говорят, у Оксаны Кошелевой в мечтах сдвинуть пассажирский лайнер!

Что вы не можете сдвинуть с места?
Оксана КОШЕЛЕВА и те самые трамваи. Мировой рекорд был поставлен на трамвайном кольце на улице Волжской.
Фото с сайта newsbabr.com


Евгений БАЖЕНОВ,
председатель Союза
автотранспортников:

- Считаю, что всё можно сдвинуть с места, дали бы точку опоры. Хотя вот рост цен на бензин нам не остановить. Раньше был проезд 8 рублей, бензин стоил 8 рублей, а сейчас проезд 20 рублей, а бензин - 38.

Анастасия СЕВАСТЬЯНОВА,
менеджер спортклуба «Русич»:

- Я если за что-то берусь, то не отступаю. Верю в себя, большую цель разбиваю на маленькие и всё равно добиваюсь своего.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
директор «Ангарского
Водоканала»:

- У меня сейчас проблема - гаражи за рынком «Народный». Их поставили незаконно и точно на коммуникациях «Водоканала». Обращался во все органы, в прокуратуру. Этот участок брали для временного пункта проката, а возвели 16 гаражей из бетона! Если что-то под ними случится, то такая беда будет, мало не покажется. Администрация АГО собирается в суд подавать на этих деятелей. А заложниками станут те, кто купит эти гаражи. Если выйдет решение о сносе, люди останутся ни с чем.

Вера ТУРБИНА,
жительница 24 квартала:

- Ни прокуратура, ни суд, ни общественные организации за несколько лет так и не смогли решить нашу проблему, когда в центре нашего квартала, на месте старого детского сада, вдруг выстроили гаражи для большегрузных машин. В 2012 году суд вынес решение о их сносе. Но мы рано радовались. Предприниматель выполнил решение суда формально: он разрушил боксы, с земли, из-за забора, их теперь не видно. Но зато какой вид открывается сверху, из окон моей квартиры: горы строительного мусора, присыпанные снегом! Сейчас другой прокурор, к которому надо идти, снова поднимать все документы, фотографии. А у меня больные ноги. Недавно увидела в газете объявление о продаже этого объекта и оставшихся гаражей.

Сергей ПОЗЫНЕНКО,
тренер «ИнваТурСпорта»:

- Ипотеку. Это просто ужас какой-то! Кого ни спрошу, все в ипотеке и кредитах! Меня ипотека третий год давит. Каждый месяц должен отдать 23 тысячи. А зарплата в «ИнваТурСпорте» снизилась, хотя я и работаю за двух тренеров. Приходится занимать и перезанимать, и конца этому нет. Как инвалиду мне положена помощь со стороны государства. Собираю необходимые бумаги. Пусть хоть на 1300 рублей меньше будет месячная выплата. Всё полегче.

Елена РАХМАНИНА,
заведующая зверинцем
при ДТДиМ:

- Теплому одноэтажному помещению, построенному еще в бытность первого директора Дворца пионеров Ксении ФЁДОРОВОЙ, необходим капитальный ремонт. Полвека оно простояло, построенное бесплатно заводом ЖБИ. Но в последние годы одна из плит раскрошилась. К нам приходили работники службы муниципального хозяйства, всё просчитывали. Пока я не знаю, вошли мы в бюджетный план или нет. А так хочется, чтобы это здание, наконец, отремонтировали и в идеале расширили.

Лариса ДАВЫДОВА,
директор музея Победы:

- Не можем сдвинуть гору «бумаготворчества»! В нашем музее, как и в любой организации, масса времени уходит на составление отчетов, всяких отписок и т.д. Просвет мелькнул, когда в музее появились компьютеры. Нам пообещали, что теперь бумажный оборот резко сократится. Ничего подобного! Сколько лет прошло, а продолжаем отписываться по старинке.

Владимир АГАФОНОВ,
старший инспектор
государственной инспекции
по маломерным судам (ГИМС):

- В личном плане несдвигаемых грузов для меня нет. А по работе целых два. Летом я сутками занят тем, что выдворяю детей, которые пришли купаться без взрослых. А зимой «охочусь» на самих взрослых, которые норовят пройти по льду. Наверное, легче два трамвая протащить, чем приучить людей к правилам безопасности.

Владимир ПРУССКИЙ,
директор психоневрологического интерната:

- Нет такого. Мы не замахиваемся на что-то большое и глобальное. Поэтому даже в кризисные времена наше учреждение (тьфу-тьфу) работает стабильно. В этом году в рамках программы устранения замечаний нам должны выделить деньги из областного бюджета на ремонт пятого этажа и прачечной.

Андрей ШЕСТОПАЛОВ,
владелец компании «Цербер»:

- Все тяжелее решать проблему с кадрами. Она была всегда, но сейчас просто засада какая-то! Казалось бы, что в наступившие времена претендентов на работу должно быть предостаточно, но я столкнулся с тем, что выбирать стало не из кого. Грамотные, толковые, дисциплинированные специалисты массово уезжают из Ангарска.

Леонид КУПИЧ,
житель
94 квартала:

- Лужу в своём дворе. В 2008 году поменяли асфальт и систему водоотведения нарушили. Теперь каждую осень и весну двор тонет, вода в подвал льётся. У меня уже целая папка переписки скопилась с управляющей компанией, с администрацией города. Один раз добился, поменяли асфальт и бордюры. Только что толку, если там всё время вода стоит и она, как известно, камень точит? От ремонта и следа уже не осталось. Никто не может... лужу победить!

Тамара Михайловна
НЕИЗВЕСТНЫХ,
77 лет:

- Удается всё! В нашей группе бабушек-туристок 12 человек. Все в возрасте, не все сильны здоровьем, зато сильны духом. Мы уже побывали во Вьетнаме, Китае, Монголии, Таиланде, Турции и скандинавских странах. Все вернулись живыми и здоровыми. Чтобы путешествовать, нужны здоровье и деньги. Не проблема, было бы желание! Мы научились экономить, откладываем часть пенсии кто сколько может. В прошлом году последний наш поход был в Хакасию, в марте собираемся на север Иркутской области.

Галина НИЖЕГОРОДЦЕВА,
врач кабинета
иммунопрофилактики
детской больницы:

- Некоторых родителей невозможно убедить в необходимости ставить детям прививки! В Ангарске таких около ста человек. Мы объясняем, уговариваем провести вакцинацию. Не хотят нас слышать! Это хорошо, пока вспышки никакой нет. А вот в Екатеринбурге, например, 40 случаев кори зарегистрировано. И заболели только непривитые дети.
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