Что вы не можете сдвинуть с места?

Фото с сайта newsbabr.com

Евгений БАЖЕНОВ,

председатель Союза

автотранспортников:



Анастасия СЕВАСТЬЯНОВА,

менеджер спортклуба «Русич»:

Александр АЛЕКСЕЕВ,

директор «Ангарского

Водоканала»:



Вера ТУРБИНА,

жительница 24 квартала:

Сергей ПОЗЫНЕНКО,

тренер «ИнваТурСпорта»:

Елена РАХМАНИНА,

заведующая зверинцем

при ДТДиМ:

Лариса ДАВЫДОВА,

директор музея Победы:



Владимир АГАФОНОВ,

старший инспектор

государственной инспекции

по маломерным судам (ГИМС):



Владимир ПРУССКИЙ,

директор психоневрологического интерната:



Андрей ШЕСТОПАЛОВ,

владелец компании «Цербер»:

Леонид КУПИЧ,

житель

94 квартала:

Тамара Михайловна

НЕИЗВЕСТНЫХ,

77 лет:

Галина НИЖЕГОРОДЦЕВА,

врач кабинета

иммунопрофилактики

детской больницы:

Хотя вот рост цен на бензин нам не остановить. Раньше был проезд 8 рублей, бензин стоил 8 рублей, а сейчас проезд 20 рублей, а бензин - 38.- Я если за что-то берусь, то не отступаю. Верю в себя, большую цель разбиваю на маленькие и всё равно добиваюсь своего.Их поставили незаконно и точно на коммуникациях «Водоканала». Обращался во все органы, в прокуратуру. Этот участок брали для временного пункта проката, а возвели 16 гаражей из бетона! Если что-то под ними случится, то такая беда будет, мало не покажется. Администрация АГО собирается в суд подавать на этих деятелей. А заложниками станут те, кто купит эти гаражи. Если выйдет решение о сносе, люди останутся ни с чем.В 2012 году суд вынес решение о их сносе. Но мы рано радовались. Предприниматель выполнил решение суда формально: он разрушил боксы, с земли, из-за забора, их теперь не видно. Но зато какой вид открывается сверху, из окон моей квартиры: горы строительного мусора, присыпанные снегом! Сейчас другой прокурор, к которому надо идти, снова поднимать все документы, фотографии. А у меня больные ноги. Недавно увидела в газете объявление о продаже этого объекта и оставшихся гаражей.Меня ипотека третий год давит. Каждый месяц должен отдать 23 тысячи. А зарплата в «ИнваТурСпорте» снизилась, хотя я и работаю за двух тренеров. Приходится занимать и перезанимать, и конца этому нет. Как инвалиду мне положена помощь со стороны государства. Собираю необходимые бумаги. Пусть хоть на 1300 рублей меньше будет месячная выплата. Всё полегче.Полвека оно простояло, построенное бесплатно заводом ЖБИ. Но в последние годы одна из плит раскрошилась. К нам приходили работники службы муниципального хозяйства, всё просчитывали. Пока я не знаю, вошли мы в бюджетный план или нет. А так хочется, чтобы это здание, наконец, отремонтировали и в идеале расширили.Просвет мелькнул, когда в музее появились компьютеры. Нам пообещали, что теперь бумажный оборот резко сократится. Ничего подобного! Сколько лет прошло, а продолжаем отписываться по старинке.- В личном плане несдвигаемых грузов для меня нет. А по работе целых два.Наверное, легче два трамвая протащить, чем приучить людей к правилам безопасности.Мы не замахиваемся на что-то большое и глобальное. Поэтому даже в кризисные времена наше учреждение (тьфу-тьфу) работает стабильно. В этом году в рамках программы устранения замечаний нам должны выделить деньги из областного бюджета на ремонт пятого этажа и прачечной.Она была всегда, но сейчас просто засада какая-то! Казалось бы, что в наступившие времена претендентов на работу должно быть предостаточно, но я столкнулся с тем, что выбирать стало не из кого. Грамотные, толковые, дисциплинированные специалисты массово уезжают из Ангарска.В 2008 году поменяли асфальт и систему водоотведения нарушили. Теперь каждую осень и весну двор тонет, вода в подвал льётся. У меня уже целая папка переписки скопилась с управляющей компанией, с администрацией города. Один раз добился, поменяли асфальт и бордюры. Только что толку, если там всё время вода стоит и она, как известно, камень точит? От ремонта и следа уже не осталось. Никто не может... лужу победить!Все в возрасте, не все сильны здоровьем, зато сильны духом. Мы уже побывали во Вьетнаме, Китае, Монголии, Таиланде, Турции и скандинавских странах. Все вернулись живыми и здоровыми. Чтобы путешествовать, нужны здоровье и деньги. Не проблема, было бы желание! Мы научились экономить, откладываем часть пенсии кто сколько может. В прошлом году последний наш поход был в Хакасию, в марте собираемся на север Иркутской области.В Ангарске таких около ста человек. Мы объясняем, уговариваем провести вакцинацию. Не хотят нас слышать! Это хорошо, пока вспышки никакой нет. А вот в Екатеринбурге, например, 40 случаев кори зарегистрировано. И заболели только непривитые дети.