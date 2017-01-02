Иркутской области досталось 44 место по безопасности

Приангарье заняло 44-е место из 52 в рейтинге безопасности дорог за 2016 год



МК Байкал» Иркутская область заняла 44-е место из 52 в рейтинге за 2016 год, подготовленном межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог». Как сообщается на сайте центра, в зону высокой дорожной опасности также попали Самарская, Пензенская, Московская области, Республика Татарстан, Красноярский, Краснодарский и Пермский края и Челябинская область.



«В зону с удовлетворительной дорожной безопасностью вошли Томская область, Республика Удмуртия, Новосибирская область, Чеченская республика и Ивановская область», — отметили в пресс-службе.



В расчетной формуле рейтинга учитывалось население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий, протяженность дорог региона и размер автопарка.