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Иркутской области досталось 44 место по безопасности


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Сегодня, 11:44
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Приангарье заняло 44-е место из 52 в рейтинге безопасности дорог за 2016 год

МК Байкал» Иркутская область заняла 44-е место из 52 в рейтинге за 2016 год, подготовленном межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог». Как сообщается на сайте центра, в зону высокой дорожной опасности также попали Самарская, Пензенская, Московская области, Республика Татарстан, Красноярский, Краснодарский и Пермский края и Челябинская область.

«В зону с удовлетворительной дорожной безопасностью вошли Томская область, Республика Удмуртия, Новосибирская область, Чеченская республика и Ивановская область», — отметили в пресс-службе.

В расчетной формуле рейтинга учитывалось население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий, протяженность дорог региона и размер автопарка.
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