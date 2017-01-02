Как вернуть налоги?

Для непосвященного обывателя налоги что дремучий лес — туда зачем-то уходят и, как правило, не возвращаются 13% зарплаты. Но, несмотря на это досадное упущение, часть своих налоговых отчислений можно вернуть обратно и потратить их на что-то действительно полезное и важное. Эксперты Конструктора документов FreshDoc.ru подготовили статью, в которой расскажут, на какие налоговые вычеты может рассчитывать простой российский гражданин.Итак, Налоговый кодекс РФ предусматривает аж три вида налоговых вычетов:- стандартные,- социальные,- имущественные.Ветераны ВОВ, ликвидаторы ЧАЭС и ПО Маяк (и проживающие на аварийных территориях), граждане, получившие инвалидность в ходе боевых действий (приравненные к ним лица), могут рассчитывать на уменьшение налога на 3000 рублей в месяц. Налоговая скидка в 500 рублей в месяц достанется героям СССР и РФ, блокадникам, инвалидам с детства, ветеранам, лицам, отдавшим костный мозг ради спасения людей и т.д.Родителям или лицам, заменяющим их по закону, могут сократить ежемесячный налог на:1 400 руб. - на первого ребенка;1 400 руб. - на второго ребенка;3 000 руб. - на третьего и каждого последующего карапуза;Если ребенок имеет инвалидность I или II группы, то налог может сократиться на сумму до 12 000 рублей.Кстати, единственному родителю (или другому представителю) полагается налоговый вычет в двойном размере. Но такой бонус пропадет уже на следующий месяц после заключения брака.Нелишним будет запомнить, что как только общий доход налогоплательщика за налоговый период превысит 350 000 рублей, то на вычет по ребенку можно больше не рассчитывать. И что вычет предоставляется с месяца рождения ребенка и до конца того года, в котором ребенок достиг установленного возраста.Если налогоплательщик умудрился раздобыть себе несколько налоговых вычетов, то предоставят все равно только один. Но зато самый большой из всех. Впрочем, к этому максимальному можно еще прибавить налоговый вычет за детей.Если повезло (или наоборот) работать в двух местах, то с обоих работодателей налоговый вычет получить не выйдет. Придется выбрать только одного (подсказываем: где зарплата больше) и написать ему письменное заявление, приложив необходимые документы.Если налогоплательщик не перфекционист и сменил работу не синхронно с началом нового налогового периода, то вычеты предоставляются с учетом полученной зарплаты на старом месте работы.Бывает и так, что человек, поскромничав, не получил положенные вычеты или получил их в меньшем размере. В этом случае в конце налогового периода все пересчитывается, после чего налоговые плюшки таки находят своего обладателя.Также Налоговый кодекс предусматривает право на получение следующих социальных налоговых вычетов:1) равных той сумме, которая была перечислена в виде пожертвований:- благотворительным организациям;- социально ориентированным некоммерческим;- некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта, образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина;- религиозным организациям;- некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала в порядке 275-ФЗ от 30.12. 2006 г.При этом стоит помнить, что размер налоговых плюшек не может превышать 25% от суммы дохода, полученного за налоговый период.2) в той сумме, которая была заплачена за свое (своих детей, братьев, сестер или бывших подопечных до 24 лет, подопечных до 18 лет) обучение в образовательных учреждениях. Имеющих соответствующую лицензию, само собой. При этом форма обучения должна быть очной, а размер фактически произведенных расходов на это обучение — не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Но если оплачивали обучение за счет материнского капитала, то данный налоговый вычет вам не светит.3) столько же, сколько налогоплательщик заплатил за медицинские услуги, оказанные в том числе супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет.4) в сумме по договору негосударственного пенсионного обеспечения в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников.5) в сумме дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.Социальные вычеты предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган по окончании отчетного периода.Имущественный налоговый вычет (ИНВ) можно заполучить при продаже имущества, его доли, части в уставном капитале общества при выходе из состава участников общества, при передаче имущества участнику общества (если общество ликвидируют), при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве. Получив имущественный налоговый вычет, можно сэкономить до миллиона рублей в зависимости от типа сделки.Налоговый вычет предусмотрен и на выплаченную сумму за изъятую государством (для своих нужд, само собой) землю со всякими недвижимостями на ней. Но для этого потребуется отправиться с заявлением в ФНС.Также имущественный налоговый вычет предусмотрен и при затратах на новое строительство (или на приобретение жилплощади в России) на сумму, не превышающую 2 миллиона рублей. А если получилось и того меньше, то остаток вычета может быть зачтен при получении вычета на новое строительство или покупку жилья.Та же история и с целевыми кредитами на строительство, приобретение жилья или полученных на рефинансирование таких кредитов. Только максимальная сумма тут будет равна 3 миллионам рублей.Заполучить ИНВ можно при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в ФНС по окончании налогового периода. Также вычеты при расходах на новое строительство и погашение процентов по займам на строительство могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода, если он заранее письменно обратится к работодателю. Но для этого право на такие вычеты должно быть подтверждено налоговым органом.Стоит помнить, что налоговый вычет можно получить за сумму, уплаченную банку в качестве процента по кредиту на жилье, но только по одной квартире или одному дому (второй раз не дадут). При этом вычет возвращается не просто живыми деньгами, а в виде возврата налога на зарплату, равного, как известно, 13 процентам. А если этих процентов от одной зарплаты не хватает, чтобы покрыть всю потраченную на погашение процентов сумму, и у него есть вторая работа, то можно подать на вычет и со второй зарплаты.Если налогоплательщик не успевает воспользоваться всеми вычетами за один налоговый период, то их остаток может быть перенесен на последующие. У налогоплательщиков, получающих пенсии, имущественные налоговые вычеты могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался остаток неиспользованного вычета.