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Землю на Дальнем Востоке раздают всем


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Вчера, 17:19
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Жители Иркутской области могут получить «Дальневосточный гектар»

Жители Иркутской области могут стать участниками программы «Дальневосточный гектар». Об этом 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра имущественных отношений Иркутской области Владислава Сухорученко.
Подать заявку на получение земли можно на сайте НаДальнийВосток.РФ.

Закон о «Дальневосточном гектаре» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам первого Восточного экономического форума и вступил в силу 1 июня 2016 года. Его реализация проводится поэтапно и подразумевает, что гражданин России может бесплатно получить участок площадью в 1 га на территории Дальнего Востока.

С 1 октября право оставить заявку на участие в программе «Дальневосточный гектар» смогли все жители Дальнего Востока, а с 1 февраля закон будет распространен на жителей других регионов России.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. Территория выделяется в безвозмездное пользование сроком на пять лет. По истечении этого периода участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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