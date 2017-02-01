Землю на Дальнем Востоке раздают всем

Жители Иркутской области могут получить «Дальневосточный гектар»



Жители Иркутской области могут стать участниками программы «Дальневосточный гектар». Об этом 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра имущественных отношений Иркутской области Владислава Сухорученко.

Подать заявку на получение земли можно на сайте НаДальнийВосток.РФ.



Закон о «Дальневосточном гектаре» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам первого Восточного экономического форума и вступил в силу 1 июня 2016 года. Его реализация проводится поэтапно и подразумевает, что гражданин России может бесплатно получить участок площадью в 1 га на территории Дальнего Востока.



С 1 октября право оставить заявку на участие в программе «Дальневосточный гектар» смогли все жители Дальнего Востока, а с 1 февраля закон будет распространен на жителей других регионов России.



В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. Территория выделяется в безвозмездное пользование сроком на пять лет. По истечении этого периода участок можно получить в собственность или длительную аренду.