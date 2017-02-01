В "Лукоморье" гости из пяти континентов

Заявки на уникальный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье - 2017» поступили с пяти континентовСедьмой Международный фестиваль деревянной скульптуры пройдет с 10 по 20 мая в селе Савватеевка Ангарского городского округа. Конкурс проводится при поддержке Агентства по туризму Иркутской области. Об этом сообщил председатель оргкомитета фестиваля Иван Бутенко на совещании, которое состоялось накануне.В этом году поступило порядка 100 заявок, из них более 25 – иностранные команды. Заявки поступили из Японии, Греции, Израиля, Латвии, Китая, Бразилии, Аргентины, Непала, Австралии, Зимбабве, Эквадора, Мексики, Бельгии, Испании, Польши, Швейцарии, Уганды, Индии, Франции, Испании, Сербии. Планируется участие 20 команд из городов России, еще 10 – из зарубежья.«С каждым годом география фестиваля расширяется, эскизы участников все интереснее. При отборе предпочтение отдается участникам, которые еще не продемонстрировали свое мастерство», – рассказал Иван Бутенко.Темой конкурса в этом году выбрана «Надежда», а символом нынешнего фестиваля станет скульптура «Байкал – надежда человечества».Сосновые бревна для скульпторов уже заготовлены в Черемховском лесхозе. Бюджет фестиваля – более 6 миллионов рублей. Основные затраты несет администрация базы отдыха «Лукоморье». Организаторы фестиваля надеются получить поддержку и от бизнесменов и руководителей крупных предприятий Ангарска.