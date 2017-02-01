Мошенники позарились на ваши деньги

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В Иркутской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой могли стать сотни жителей страны



Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий в отношении десятков граждан. Основанием возбуждения уголовного дела стали заявления пайщиков Международного потребительского кооператива о невозвращении их вкладов.



Как установлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, в течение 2015 года организация посредством нескольких кооперативных участков осуществляла свою деятельность в 27 городах России (Иркутск, Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень, Краснотурьинск и др.) и имела свыше 700 пайщиков.



По версии следствия, предполагаемые организаторы финансовой пирамиды действовали посредством сети «Интернет», где предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды, который находится в г. Байкальске Иркутской области. Пайщикам предлагалось несколько программ на выбор, предполагавших выплату существенных ежемесячных процентов по вкладам.



Чтобы убедить партнеров в добропорядочности проекта руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода с демонстрацией цеха с оборудованием и презентацией модернизации производства в будущем. Кроме того, был представлен новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых были разосланы по кооперативам в других городах. Однако, как установили оперативники, ни одно предприятие в Иркутской области, занимающееся добычей и розливом питьевой воды, с ними никогда не сотрудничало.



На начальной стадии расследования потерпевшими по делу признаны свыше 60 человек, основная часть которых проживает за пределами Приангарья. Следствием установлено, что предварительный ущерб от деятельности интернет-предпринимателей составляет порядка 11 миллионов рублей.



В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий у причастных к афере лиц проведены обыски и изъятие электронных носителей, документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также образцов бутилированной воды. Два фигуранта уголовного дела задержаны и помещены в ИВС.



Следствие обращается к гражданам, которые могли пострадать от деятельности Международного потребительского кооператива «Байкал», обратиться в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области по адресу г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9 (следователь Маркова Татьяна Леонидовна, тел.8 (3952) 21-25-54).