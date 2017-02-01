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Предполагаемый организатор межрегиональных групп угонщиков внедорожников премиум класса предстанет перед судом


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Сегодня, 14:02
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В Иркутске предполагаемый организатор межрегиональных групп угонщиков внедорожников премиум класса предстанет перед судом

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Ангарска – предполагаемого организатора двух межрегиональных групп лиц, специализировавшихся на кражах люксовых внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края.

Деятельность групп, состоявших из 10 жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Улан-Удэ, была пресечена в 2015 году сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области с коллегами из территориальных органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области.

Их поимке предшествовала серьезная и кропотливая работа сыщиков, эффективно реализовавших интеллектуальные ресурсы и потенциал оперативно-разыскного дела. Несмотря на усиленные меры конспирации злоумышленников, полицейским удалось изобличить их. Тщательно спланированные операции по их задержанию прошли одновременно в нескольких районах Приангарья.

По ходатайству органов предварительного следствия суд вынес решение об аресте всех фигурантов дела. В дальнейшем грамотно построенная тактика следствия позволила правоохранителям установить все звенья цепи криминального автобизнеса – от исполнителей до сбытчиков похищенного.

При обысковых мероприятиях сотрудники ОВД обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых высокотехнологичная дорогостоящая спецтехника – программаторы и ретрансляторы ключей зажигания, сканеры и подавители сигнала GSM, блокирующих работу спутниковых охранных комплексов, а также похищенные автомобили, спрятанные, в основном, в лесном массиве либо арендованных гаражах.
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