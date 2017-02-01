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Запрет на вылов омуля всё-таки будет


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Сегодня, 11:51
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Запрет на вылов омуля на Байкал введут не раньше апреля/

Запрет на вылов омуля всё-таки будет

Распределение квоты на вылов омуля в Байкале в 2017 году не противоречит планам Росрыболовства по грядущему запрету добычи этой рыбы. Об этом 9 февраля «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Ограничение введут, скорее всего, не раньше апреля.

По стандартной процедуре в начале декабря прошлого года вышел приказ о распределении объемов вылова водных биоресурсов в Байкале. Дело в том, что Росрыболовство всегда заранее распределяет лимиты, чтобы рыбацкое сообщество могло подготовиться к промыслу. Это единый документ по всем видам, а так как на момент выхода приказа запрета на вылов омуля не было введено, квоты на вылов этого эндемика также указаны в приказе. Однако выход приказа не противоречит планам по ограничению добычи байкальского омуля. Если такой запрет будет введён, то будет запущена процедура по приостановке разрешений на промысел.
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