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Самолёты с аэродрома Средний улетели


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Сегодня, 14:16
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Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы

В рамках внезапной проверки ВКС более 20-ти экипажей дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации на оперативные аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны.


Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы


В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего самолёты дальнего радиуса действий перебазированы на запасные аэродромы.
Самолеты перебазированы с аэродромов в Саратовской, Калужской, Мурманской, Иркутской, Амурской областях, - говорится в пресс-релизе министерства обороны РФ.


Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов–заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач.


Предварительно на оперативные аэродромы были переброшены транспортной авиацией «передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам».


Всего в проверке задействовано около 45 тыс. военнослужащих и 1700 единиц военной техники и вооружения. "Военное обозрение"
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