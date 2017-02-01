Самолёты с аэродрома Средний улетели

Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы



В рамках внезапной проверки ВКС более 20-ти экипажей дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации на оперативные аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны.





Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы





В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего самолёты дальнего радиуса действий перебазированы на запасные аэродромы.

Самолеты перебазированы с аэродромов в Саратовской, Калужской, Мурманской, Иркутской, Амурской областях, - говорится в пресс-релизе министерства обороны РФ.





Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов–заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач.





Предварительно на оперативные аэродромы были переброшены транспортной авиацией «передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам».





Всего в проверке задействовано около 45 тыс. военнослужащих и 1700 единиц военной техники и вооружения. "Военное обозрение"