О каком чуде вы мечтаете?

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Ольга АНДРЕЕВА,

руководитель театральной студии для особенных детей «Вера»:

Алексей ЛОБАНОВ,

замдиректора и учитель информатики школы № 11:

Надежда ЧЕРЕПАНОВА,

руководитель центра поддержки общественных инициатив:

Вероника ЛИПЕЕВА,

менеджер по медоборудованию, 28 лет:

Елена ЗИБОРОВА,

пенсионер МВД:

Галина МАСЛЕННИКОВА,

директор школы № 39:

Игорь ОРЛОВ,

предприниматель:

Андрей СОЛДАТОВ,

тренер-педагог по тайскому боксу ДЮЦ «Перспектива»:

Владислав АРЕСТОВ,

директор МАУ «ЛБК «Ангарский»:

Ему 8 лет, и у него очень серьёзный диагноз - ДЦП. Именно поэтому мне пришлось оставить привычную работу и кардинально сменить квалификацию. Теперь я занимаюсь не только своими детьми, которых у меня двое, но и чужими. Поэтому моя вторая мечта – дать возможность таким особым детям жить полной жизнью. Кроме театральной студии, нам удалось открыть ещё и танцевальную. Она работает в 85 квартале, в зале адаптивной физкультуры. Конечно, хотелось бы ещё добиться, чтобы к таким детям в нашем обществе относились как к равным. Но это уже фантастика.Сейчас ввели электронные документы, но бумажные-то не убрали. Хоть разорвись!- Я мечтаю достроить дом! С 2012 года не можем закончить, уже въехали в него, а второй этаж, где должны жить дети, до сих пор не готов, денег не хватает.- По образованию я акушерка. Пока работала по профессии, много ужасов насмотрелась. Когда берешь в руки больного ребёнка – это страшно. Больно видеть, как кругом собирают деньги на лечение больных детей.И она сбылась только сейчас. Не поверите, на пенсии я с конца года, но до сих пор раньше девяти утра мне лучше не звонить. Я еще сплю!. Школа сегодня переросла существующее здание в два раза. У нас 39 классов, половина из них учится во вторую смену, что по современным нормам уже делать нельзя. Руководство знает о нашей проблеме, вопрос находится в стадии решения.Работать приходится очень много, как и всем, кто сейчас занимается бизнесом и отвечает не только за себя, но и за своих работников.- Я мечтаю, чтобы у тренеров зарплата была, как у военных или полицейских.- К природе ближе хочется.Сейчас с женой и маленьким сыном живём в 2-комнатной квартире, но беспокоюсь, когда появится второй ребёнок, места будет маловато.