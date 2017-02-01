О каком чуде вы мечтаете?

Фото с сайта tkgorod.ruПовод: на берегу Байкала (недалеко от Байкальска) открылась ледяная «Библиотека чудес». Это стена в виде лабиринта, состоящая из 420 «книг», каждая из которых весит 480 кг. Пожелания выполнены на русском, китайском, английском, французском, немецком и бурятском языках. Кстати, и сейчас можно обратиться к организаторам проекта – межрегиональной ассоциации событийного туризма в Сибири - на сайте Событиясибири.рф и оставить там «заявку на мечту», которая будет нанесена на одну из книг.
Весной книги растают и убегут ручейками в озеро. А Байкал сможет их прочитать и выполнить все пожелания.
Ледяную «Библиотеку чудес» планируется создавать каждый год и включить ее возведение в национальный событийный календарь России.
- Чтобы мой младший сын Егор выздоровел.
Ольга АНДРЕЕВА,
руководитель театральной студии для особенных детей «Вера»:
Ему 8 лет, и у него очень серьёзный диагноз - ДЦП. Именно поэтому мне пришлось оставить привычную работу и кардинально сменить квалификацию. Теперь я занимаюсь не только своими детьми, которых у меня двое, но и чужими. Поэтому моя вторая мечта – дать возможность таким особым детям жить полной жизнью. Кроме театральной студии, нам удалось открыть ещё и танцевальную. Она работает в 85 квартале, в зале адаптивной физкультуры. Конечно, хотелось бы ещё добиться, чтобы к таким детям в нашем обществе относились как к равным. Но это уже фантастика.
Алексей ЛОБАНОВ, - Хочу, чтобы у нас, учителей, уменьшилось количество отчётов.
замдиректора и учитель информатики школы № 11:
Сейчас ввели электронные документы, но бумажные-то не убрали. Хоть разорвись!
Надежда ЧЕРЕПАНОВА,
руководитель центра поддержки общественных инициатив:
- Я мечтаю достроить дом! С 2012 года не можем закончить, уже въехали в него, а второй этаж, где должны жить дети, до сих пор не готов, денег не хватает. Так и живём в постоянной стройке, сил нет никаких!
Вероника ЛИПЕЕВА,
менеджер по медоборудованию, 28 лет:
- По образованию я акушерка. Пока работала по профессии, много ужасов насмотрелась. Когда берешь в руки больного ребёнка – это страшно. Больно видеть, как кругом собирают деньги на лечение больных детей. Хочу, чтобы все дети были здоровы.
Елена ЗИБОРОВА, - За много лет работы в милиции-полиции у меня была одна мечта – выспаться!
пенсионер МВД:
И она сбылась только сейчас. Не поверите, на пенсии я с конца года, но до сих пор раньше девяти утра мне лучше не звонить. Я еще сплю!
Галина МАСЛЕННИКОВА, - Я мечтаю о втором учебном здании для нашей школы
директор школы № 39:
. Школа сегодня переросла существующее здание в два раза. У нас 39 классов, половина из них учится во вторую смену, что по современным нормам уже делать нельзя. Руководство знает о нашей проблеме, вопрос находится в стадии решения.
Игорь ОРЛОВ, - Для меня сейчас несбыточная мечта – отпуск.
предприниматель:
Работать приходится очень много, как и всем, кто сейчас занимается бизнесом и отвечает не только за себя, но и за своих работников.
Андрей СОЛДАТОВ,
тренер-педагог по тайскому боксу ДЮЦ «Перспектива»:
- Я мечтаю, чтобы у тренеров зарплата была, как у военных или полицейских. Хочу получать 100 тысяч рублей!
Владислав АРЕСТОВ,
директор МАУ «ЛБК «Ангарский»:
- К природе ближе хочется. Хочу построить большой красивый дом на берегу реки или залива, чтобы рядом лесочек был!
Сейчас с женой и маленьким сыном живём в 2-комнатной квартире, но беспокоюсь, когда появится второй ребёнок, места будет маловато.