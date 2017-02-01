У нас работают, деньги перечисляют на свою Родину

В 2016 году работающие за рубежом киргизские гастарбайтеры перечислили в Киргизию $1 млрд 991,3 млн (свыше 117,53 млрд рублей), что почти на $307,7 млн (18,16 млрд рублей) больше, чем в 2015 году, об этом сообщает агентство Регнум по материалам пресс-службы Национального банка этой среднеазиатской страны (НБ КР).



Пик денежных переводов в минувшем году пришелся на июнь — $217 млн (12,8 млрд рублей) и август — $225 млн (около 12,81 млрд рублей), наименьшие объемы были перечислены в январе — $69,6 млн (4,11 млрд рублей) и феврале — $98,1 млн (5,79 млрд рублей).

По информации НБ КР, больше всего денег в Киргизию переслали граждане, работающие на территории Российской Федерации — около $1 млрд 938,5 млн (около 114,42 млрд рублей). Затем следуют переводы от находящихся в США киргизов, в 2016 году они отправили на родину около $47 млн (2,77 млрд рублей).





Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2237346.html