.
,

У нас работают, деньги перечисляют на свою Родину


0

Сегодня, 15:24
 Количество просмотров: 20
    

В 2016 году работающие за рубежом киргизские гастарбайтеры перечислили в Киргизию $1 млрд 991,3 млн (свыше 117,53 млрд рублей), что почти на $307,7 млн (18,16 млрд рублей) больше, чем в 2015 году, об этом сообщает агентство Регнум по материалам пресс-службы Национального банка этой среднеазиатской страны (НБ КР).

Пик денежных переводов в минувшем году пришелся на июнь — $217 млн (12,8 млрд рублей) и август — $225 млн (около 12,81 млрд рублей), наименьшие объемы были перечислены в январе — $69,6 млн (4,11 млрд рублей) и феврале — $98,1 млн (5,79 млрд рублей).
По информации НБ КР, больше всего денег в Киргизию переслали граждане, работающие на территории Российской Федерации — около $1 млрд 938,5 млн (около 114,42 млрд рублей). Затем следуют переводы от находящихся в США киргизов, в 2016 году они отправили на родину около $47 млн (2,77 млрд рублей).


Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2237346.html
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
снайперы
Все новости категории

Спортивные новости
Все на лыжню!
Великолепная шестёрка
15 из 20!
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
«Скорую» не замечают
Пошли по дачам
Включите мозг!
Все новости категории

Общество
Доехал до Луны
Нарушения единичны
Есть победители!
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (145)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru