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Писатель Прилепин создал свой батальон


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Сегодня, 17:09
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Я офицер. Естественно, придется стрелять»

Писатель Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР


Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Как пишет «Комсомольская правда», также литератор имеет звание майора. Издание отмечает, что последние два года Прилепин также официально занимал пост советника главы ДНР.

«Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин.
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