Писатель Прилепин создал свой батальон

Я офицер. Естественно, придется стрелять»



Писатель Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР





Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Как пишет «Комсомольская правда», также литератор имеет звание майора. Издание отмечает, что последние два года Прилепин также официально занимал пост советника главы ДНР.



«Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин.