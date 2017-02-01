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Журналистам и блогерам решили заткнуть рот


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Сегодня, 12:46
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ВАЛЕРИЙ ПУШКАРЕВ

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, согласно которому дискредитация человека в интернете или СМИ повлечет штраф до 300 тысяч рублей либо лишение права занимать определенные должности до трех лет.

Я понимаю это так . У нас в стране есть ответственность за клевету. Что такое клевета? Это когда вы пишите или говорите о человеке заведомую ложь.

Здесь же другое. Дискредитация - словарь трактует это как подрыв доверия , авторитета , имиджа. То есть вы можете написать абсолютную правду , но это вызовет негативное отношение к человеку.Простой пример.

Некоторое время назад прошла информация о том что жена Шувалова возит своих собак на выставки на личном самолёте. Абсолютная правда. Но в случае принятия этого законопроекта , человек опубликовавший подобную информацию попадает под этот закон. Возбуждение дела , суд и далее. Ньюсленд.
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