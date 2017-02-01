Повод: 10 февраля родители выпускников попробовали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Это был всероссийский «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Его цель, как сказала министр образования Иркутской области Валентина ПЕРЕГУДОВА, снизить тревогу, добиться, чтобы родители спокойно относились к государственной итоговой аттестации, не накручивали своих детей.
Экзамен для родителей проходил в Иркутске, на базе института развития образования, свою работу можно было прямо на месте проанализировать с экспертами. Квота мест на Ангарск была пять человек. Маловато для успешного сеанса психотерапии на весь город. Свои силы попробовали представители общественных родительских организаций. А всех остальных, кто не попал, мы решили спросить: какой экзамен вы бы пересдали?Дети мечтают экзаменов избежать, а взрослые вспоминают о них с ностальгией. Тотальный диктант – ежегодная попытка пересдать русский.
Фото Николая СТЕРНИНА
Маргарита РЕВЧЕНКО,
учитель начальных классов
школы № 27:
- Ещё бы раз пересдала на права. В декабре прошлого года в возрасте 46 лет я выучилась вождению. Но как сдала экзамен, так по городу ещё и не ездила – времени нет попрактиковаться.
Светлана ГОРНОСТАЕВА,
заведующая детским садом № 12:
- Когда в семье я нечаянно обижаю кого-то из близких, мне хочется это исправить. Так сказать, пересдать этот экзамен. А вообще любой экзамен, который выпадал мне в жизни, формировал меня как личность.
Вячеслав ПРОШИН,
художник-сценограф:
- Если говорить про экзамены в прямом смысле, то я их каждые пять лет сдаю – подтверждаю квалификацию. Работаю в театрах школ № 4 и 27. Но мой главный жизненный экзамен – на отцовство. Я его сейчас пересдаю. Моя старшая дочь родилась, когда мне было 20. И её раннее детство я практически не помню. Тогда я не чувствовал всё это так, как чувствую с младшим сыном. Дочери сейчас 22, а сыну 2 года. Если для неё я больше друг, то для младшего сына я настоящий отец, в жизни опора.
Галина САБУРОВА,
начальник отдела Госветнадзора по Ангарскому
и Слюдянскому районам:
- По роду работы нам требуется писать много документов. И, бывает, я ловлю себя на мысли, что подучить русский язык мне бы не мешало. Нередко приходится проверять правильность написания в Интернете. Еще часто затрудняет не правописание как таковое, а деепричастные обороты, которых много в деловой переписке...
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