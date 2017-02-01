Какой экзамен вы бы пересдали?

Фото Николая СТЕРНИНА

Маргарита РЕВЧЕНКО,

учитель начальных классов

школы № 27:

Светлана ГОРНОСТАЕВА,

заведующая детским садом № 12:

Вячеслав ПРОШИН,

художник-сценограф:

Галина САБУРОВА,

начальник отдела Госветнадзора по Ангарскому

и Слюдянскому районам:

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

- Ещё бы раз пересдала на права. В декабре прошлого года в возрасте 46 лет я выучилась вождению. Но как сдала экзамен, так по городу ещё и не ездила – времени нет попрактиковаться.- Когда в семье я нечаянно обижаю кого-то из близких, мне хочется это исправить. Так сказать, пересдать этот экзамен. А вообще любой экзамен, который выпадал мне в жизни, формировал меня как личность.- Если говорить про экзамены в прямом смысле, то я их каждые пять лет сдаю – подтверждаю квалификацию. Работаю в театрах школ № 4 и 27. Но мой главный жизненный экзамен – на отцовство. Я его сейчас пересдаю. Моя старшая дочь родилась, когда мне было 20. И её раннее детство я практически не помню. Тогда я не чувствовал всё это так, как чувствую с младшим сыном. Дочери сейчас 22, а сыну 2 года. Если для неё я больше друг, то для младшего сына я настоящий отец, в жизни опора.- По роду работы нам требуется писать много документов. И, бывает, я ловлю себя на мысли, что подучить русский язык мне бы не мешало. Нередко приходится проверять правильность написания в Интернете. Еще часто затрудняет не правописание как таковое, а деепричастные обороты, которых много в деловой переписке...