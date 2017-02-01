Есть ли у вас оружие?

Повод: 23 февраля – День защитника Отечества
Алексей АКСАМЕНТОВ,
управляющий ИТ Банка, капитан Вооруженных Сил запаса:
- Есть приобретенный десять лет назад травматический пистолет. Грешен, поддался моде тех лет. Зря. А у моей жены оружия вообще никогда не было. Она и без ствола любого агрессора на инвалидность переведет.
Юрий КУЗЬМИН,
командир Ангарского ОМОНа Росгвардии:
- На службе? Целый арсенал! Дома – ничего, кроме столового ножика с вилкой.
Алексей СЕВАСТЬЯНОВ,
сотрудник ППС, в прошлом полицейский – кинолог:
- У меня жил ротвейлер. У коллеги Елены ПОЛЮТОВОЙ - немецкая овчарка. Я помню, что она с ней в любое время суток могла пойти в одиночку куда угодно.
Павел НЕУДАЧИН,
генеральный директор компании «Волна»:
- У меня есть четыре ружья: три нарезных и одно гладкоствольное. Хранятся в сейфе. У каждого своя задача. С одним хожу на боровую дичь: рябчик, тетерев, утки. С другими – на кабана, изюбря, медведя. Меня увлекает не столько результат, сколько сам процесс. Да и подготовка ружья – это целый ритуал.
Сергей ЕЛИСЕЕВ,
заведующий хирургическим отделением горбольницы № 1:
- Мне оно не нужно, честно признаться, я боюсь, что кто-то из детей его возьмет. Такие случаи в стране известны.
Я начинал службу в Читинской области, а закончил ее в Чечне в 1995 году. Принимал участие в боевых действиях. После армии первые несколько лет к оружию у меня было неприязненное отношение, хотя даже сейчас я могу закрыть глаза и представить в своих руках автомат. Не все в полной мере осознают, что оружие – это предмет, который может убить человека.
Владимир ИВАНОВ,
начальник Ангарского специализированного отдела судебных приставов по ОУДС:
- В нем нет необходимости. Я могу кого угодно в чем угодно убедить словом.
Александр МАРЮТИН,
тренер по лыжным гонкам спортшколы «Ангара»:
- Конечно, есть! Рогатка из рыболовного магазина для забрасывания снасти. Но если из неё выстрелить в глаз, мало не покажется.
Алексей ШАРАПОВ,
учитель физкультуры специальной коррекционной школы-интерната № 1:
- Я против оружия и любой агрессии. Постоять за себя можно и словом. Я развиваю два редких вида спорта: бег на снегоступах и бочче. Включил их в учебную программу.
Павел КАТРЫЧ,
начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по АГО:
- Есть. Во-первых, служебное. Во-вторых, гражданское. Есть травматический пистолет, два охотничьих ружья – гладкоствольное и нарезное. Я увлекаюсь охотой, и обычной, и подводной. Пистолет у меня только для спортивной стрельбы в тире, с собой не ношу. Я считаю, что носить с собой оружие, значит, давать себе повод им воспользоваться. Лучше не подвергать себя таким ситуациям. Например, не ходить по темноте, а вызвать такси.
Александр ТХОРЕВ,
начальник Ангарского почтамта:
- Нет. Срочную службу я проходил еще в Советской Армии. Был командиром танка на Украине. Потом в милиции еще 11 лет служил. В Аргуне был три месяца в служебной командировке. Принимал участие в боевых действиях. С тех пор не люблю оружие. От него столько зла. Марки собирать куда приятнее.Фото Николая Стернина