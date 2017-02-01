Есть ли у вас оружие?

Повод: 23 февраля – День защитника Отечества

Алексей АКСАМЕНТОВ,управляющий ИТ Банка, капитан Вооруженных Сил запаса:- Есть приобретенный десять лет назад травматический пистолет. Грешен, поддался моде тех лет. Зря. А у моей жены оружия вообще никогда не было. Она и без ствола любого агрессора на инвалидность переведет.Юрий КУЗЬМИН,командир Ангарского ОМОНа Росгвардии:- На службе? Целый арсенал! Дома – ничего, кроме столового ножика с вилкой.Алексей СЕВАСТЬЯНОВ,сотрудник ППС, в прошлом полицейский – кинолог:- У меня жил ротвейлер. У коллеги Елены ПОЛЮТОВОЙ - немецкая овчарка. Я помню, что она с ней в любое время суток могла пойти в одиночку куда угодно.Павел НЕУДАЧИН,генеральный директор компании «Волна»:- У меня есть четыре ружья: три нарезных и одно гладкоствольное. Хранятся в сейфе. У каждого своя задача. С одним хожу на боровую дичь: рябчик, тетерев, утки. С другими – на кабана, изюбря, медведя. Меня увлекает не столько результат, сколько сам процесс. Да и подготовка ружья – это целый ритуал.Сергей ЕЛИСЕЕВ,заведующий хирургическим отделением горбольницы № 1:- Мне оно не нужно, честно признаться, я боюсь, что кто-то из детей его возьмет. Такие случаи в стране известны.Я начинал службу в Читинской области, а закончил ее в Чечне в 1995 году. Принимал участие в боевых действиях. После армии первые несколько лет к оружию у меня было неприязненное отношение, хотя даже сейчас я могу закрыть глаза и представить в своих руках автомат. Не все в полной мере осознают, что оружие – это предмет, который может убить человека.Владимир ИВАНОВ,начальник Ангарского специализированного отдела судебных приставов по ОУДС:- В нем нет необходимости. Я могу кого угодно в чем угодно убедить словом.Александр МАРЮТИН,тренер по лыжным гонкам спортшколы «Ангара»:- Конечно, есть! Рогатка из рыболовного магазина для забрасывания снасти. Но если из неё выстрелить в глаз, мало не покажется.Алексей ШАРАПОВ,учитель физкультуры специальной коррекционной школы-интерната № 1:- Я против оружия и любой агрессии. Постоять за себя можно и словом. Я развиваю два редких вида спорта: бег на снегоступах и бочче. Включил их в учебную программу.Павел КАТРЫЧ,начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по АГО:- Есть. Во-первых, служебное. Во-вторых, гражданское. Есть травматический пистолет, два охотничьих ружья – гладкоствольное и нарезное. Я увлекаюсь охотой, и обычной, и подводной. Пистолет у меня только для спортивной стрельбы в тире, с собой не ношу. Я считаю, что носить с собой оружие, значит, давать себе повод им воспользоваться. Лучше не подвергать себя таким ситуациям. Например, не ходить по темноте, а вызвать такси.Александр ТХОРЕВ,начальник Ангарского почтамта:- Нет. Срочную службу я проходил еще в Советской Армии. Был командиром танка на Украине. Потом в милиции еще 11 лет служил. В Аргуне был три месяца в служебной командировке. Принимал участие в боевых действиях. С тех пор не люблю оружие. От него столько зла. Марки собирать куда приятнее.