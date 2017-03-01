Продавать лекарства по-новому

Теперь не только продавцы, но и перевозчики, дистрибьюторы и даже исполнители аутсорсинга в ответе за то, как соблюдаются нормы хранения и транспортировки лекарств. А сотрудники аптек обязаны не только продать необходимые таблетки, но и консультировать граждан по ценам и производителям, а если понадобится, провести сравнительный анализ, какой препарат в каждом конкретном случае выгоднее брать.



На разработку этих положений министерству понадобилось почти два года. В них, по мнению чиновников, учтены все замечания, которые поступили в ведомство после вступления в силу Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ.



Согласно приказу, с 1 марта лекарственные препараты должны храниться на складах, площадь которых составляет не менее 150 квадратных метров. Более того, таблетки и микстуры должны быть разложены по полочкам, с учётом температурного режима, необходимого для того или иного медикамента. Доступ на такие склады строго ограничен, сотрудники, работающие с препаратами, требующими особых условий хранения, теперь будут регулярно проходить обязательный инструктаж. Впрочем, как и сотрудники розничной аптечной сети. А сами аптеки оборудуют специальными зонами для консультирования покупателей. А если площадь позволяет, то и зоной ожидания с сидячими местами, чтобы покупатели могли приобретать лекарства в комфортных условиях.