.
,

Где растут зарплаты?


0

Сегодня, 13:53
 Количество просмотров: 21
    

Зарплаты федеральных чиновников в России за год выросли на 4% по сравнению с 2015-м годом и, как сообщает Федеральная служба государственной статистики, в минувшем году средняя зарплата этой категории служащих составила 115,7 тыс. рублей в месяц.
Самые большие оклады — в аппарате правительства страны. Они за год хоть и уменьшились на 1,4%, но все равно, работающие в кабмине чиновники, остаются самыми высокооплачиваемыми со средней зарплатой в 228,48 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата в администрации президента страны выросла на 0,7% до 218,65 тыс. рублей.
«Бронзу» в списке самых больших зарплат федеральных чиновников получают служащие Счетной палаты. Их средний доход — 180,7 тыс. рублей в месяц.
Что касается российского парламента, то в верхней палате чиновники в прошлом году получали в среднем 176,15 тыс. рублей. Их доходы за год выросли на 1,3%. В Госдуме зарплаты увеличились на 13% до 154,85 тыс. рублей.
Из российских министерств самые большие зарплаты оказались во внешнеполитическом ведомстве — 147,2 тыс. рублей в месяц.
В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда — 136,1 тысячи рублей.
«Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных госу­дарственных органах, на конец декабря 2016 года составила 38,0 тыс. человек или 77,4% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6%», — отметили в Росстате.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/03/02/samye-bolshie-zarplaty-federalnym-chinovnikam-platyat-v-pravitelstve
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Вторые на первенстве Сибири по скалолазанию
Четыре медали на чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА
В награду - опыт!
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 _______________________

Происшествия
«ВКонтакте» со смертью
Шпионские штучки
Незаконный штраф
Все новости категории

Общество
Ошибки быть не могло!
6,5 млн рублей на оказание помощи безработным гражданам для открытия собственного дела
БЕЗ ЗАДОРА
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (46)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru