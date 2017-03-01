Где растут зарплаты?

Зарплаты федеральных чиновников в России за год выросли на 4% по сравнению с 2015-м годом и, как сообщает Федеральная служба государственной статистики, в минувшем году средняя зарплата этой категории служащих составила 115,7 тыс. рублей в месяц.

Самые большие оклады — в аппарате правительства страны. Они за год хоть и уменьшились на 1,4%, но все равно, работающие в кабмине чиновники, остаются самыми высокооплачиваемыми со средней зарплатой в 228,48 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата в администрации президента страны выросла на 0,7% до 218,65 тыс. рублей.

«Бронзу» в списке самых больших зарплат федеральных чиновников получают служащие Счетной палаты. Их средний доход — 180,7 тыс. рублей в месяц.

Что касается российского парламента, то в верхней палате чиновники в прошлом году получали в среднем 176,15 тыс. рублей. Их доходы за год выросли на 1,3%. В Госдуме зарплаты увеличились на 13% до 154,85 тыс. рублей.

Из российских министерств самые большие зарплаты оказались во внешнеполитическом ведомстве — 147,2 тыс. рублей в месяц.

В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда — 136,1 тысячи рублей.

«Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных госу­дарственных органах, на конец декабря 2016 года составила 38,0 тыс. человек или 77,4% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6%», — отметили в Росстате.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/03/02/samye-bolshie-zarplaty-federalnym-chinovnikam-platyat-v-pravitelstve