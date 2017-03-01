На чём вы поскользнулись?

Повод: Весна. Гололёд.

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья КУЗЬМИНА,

жительница 258 квартала:

Валерий КОНОВАЛОВ,

бывший замдиректора школы

по борьбе «Победа»:

Андрей ЛОСКУТОВ,

сотрудник МВД:

Элеонора ЯКИМОВА, владелец

службы такси «56-00-56»:

Сергей ЦАРЬКОВ,

хирург детской городской

больницы:

Надежда СИМОНОВА,

председатель совета дома № 26

29-го микрорайона:

Артём БОЧКАРЁВ,

фельдшер поликлиники № 1

и солист группы «Коллизия»:

Думала, его слово крепкое, но и здесь всё скользко. В октябре прошлого года во время личного приёма по проблеме движения нашего единственного автобуса № 28 мэр дал обещание урегулировать интервал. Какое-то время автобусы действительно ходили по расписанию. Сейчас их снова не дождаться! Моему сыну 7 лет. Нам пришлось бросить все дополнительные занятия - борьбу, бассейн - просто потому, что от нас не уехать!который из-за своих амбиций не смог сохранить старейшую в городе спортивную школу олимпийского резерва. Закончился судебный процесс по ликвидации нашего учреждения. Но мы не можем получить ни расчет, ни зарплату. Я уволился 12 декабря 2016 года, расчета до сих пор нет. 11 человек обратились за помощью в инспекцию по труду и прокуратуру.И всякие ухабы по жизни стороной обходили. Меня порадовала ситуация на дорогах Ангарска. Я предполагал, что из-за гололеда резко вырастет аварийность. Однако за два дня были всего две аварии, где незначительный вред был нанесен автомобилям. Все-таки приучили водителей не лихачить!..- На мой путь вышлисвоё прежнее такси «Шансон» мне пришлось продать. Всё это время мне звонили мои диспетчеры, водители и даже пассажиры, уговаривали вернуться. И я начала всё сначала, я это умею, с 97-го года работаю в такси. Тот, кто купил «Шансон», сразу потерял его, поэтому планирую вернуть и название. Маленькая фирма такси – это как маленький магазинчик возле дома. Пассажиров своих мы узнаём по голосам, возим их детей. Такое доверие федералы гарантировать не смогут.Года три назад зимой шел на работу и наступил на него. Спина потом долго болела. Сейчас, если вижу их на тропинках, стараюсь убрать, чтобы другие не пострадали. По опыту травматологического отделения знаю, что позвоночник можно сломать, упав с высоты собственного роста. Я в такую погоду чувствую себя уверенно: мне сапожник на подошву ботинок отличные рифленые накладки приклеил, с ними никакой гололед не страшен.У нас во дворе на детской площадке, рядом с песочницей, два года назад грунт провалился. Земля эта нам не принадлежит. Мы писали заявления и в управляющую компанию, и в администрацию АГО. Из департамента ЖКХ приезжали, на яму смотрели, но ничего не сделали. ЖЭК машину песка привез, он весь в эту яму ушел! Мы детям запрещаем к ней приближаться, больше ничего не можем сделать.- Вопрос подразумевает какую-то неуспешность, небольшой, но провал. У меня, как и у всех, не всё всегда было гладко.