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На чём вы поскользнулись?


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Сегодня, 16:08
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Повод: Весна. Гололёд.

На чём вы поскользнулись?
Берегите ноги, запасных нет.
Фото Николая СТЕРНИНА


Наталья КУЗЬМИНА,
жительница 258 квартала:

- На обещании мэра. Думала, его слово крепкое, но и здесь всё скользко. В октябре прошлого года во время личного приёма по проблеме движения нашего единственного автобуса № 28 мэр дал обещание урегулировать интервал. Какое-то время автобусы действительно ходили по расписанию. Сейчас их снова не дождаться! Моему сыну 7 лет. Нам пришлось бросить все дополнительные занятия - борьбу, бассейн - просто потому, что от нас не уехать!

Валерий КОНОВАЛОВ,
бывший замдиректора школы
по борьбе «Победа»:

- На предательстве коллектива, который из-за своих амбиций не смог сохранить старейшую в городе спортивную школу олимпийского резерва. Закончился судебный процесс по ликвидации нашего учреждения. Но мы не можем получить ни расчет, ни зарплату. Я уволился 12 декабря 2016 года, расчета до сих пор нет. 11 человек обратились за помощью в инспекцию по труду и прокуратуру.

Андрей ЛОСКУТОВ,
сотрудник МВД:

- Я вообще на ногах крепко стою. И всякие ухабы по жизни стороной обходили. Меня порадовала ситуация на дорогах Ангарска. Я предполагал, что из-за гололеда резко вырастет аварийность. Однако за два дня были всего две аварии, где незначительный вред был нанесен автомобилям. Все-таки приучили водителей не лихачить!..

Элеонора ЯКИМОВА, владелец
службы такси «56-00-56»:

- На мой путь вышли федералы с низкой ценой за поездку, своё прежнее такси «Шансон» мне пришлось продать. Всё это время мне звонили мои диспетчеры, водители и даже пассажиры, уговаривали вернуться. И я начала всё сначала, я это умею, с 97-го года работаю в такси. Тот, кто купил «Шансон», сразу потерял его, поэтому планирую вернуть и название. Маленькая фирма такси – это как маленький магазинчик возле дома. Пассажиров своих мы узнаём по голосам, возим их детей. Такое доверие федералы гарантировать не смогут.

Сергей ЦАРЬКОВ,
хирург детской городской
больницы:

- На целлофановом пакете. Года три назад зимой шел на работу и наступил на него. Спина потом долго болела. Сейчас, если вижу их на тропинках, стараюсь убрать, чтобы другие не пострадали. По опыту травматологического отделения знаю, что позвоночник можно сломать, упав с высоты собственного роста. Я в такую погоду чувствую себя уверенно: мне сапожник на подошву ботинок отличные рифленые накладки приклеил, с ними никакой гололед не страшен.

Надежда СИМОНОВА,
председатель совета дома № 26
29-го микрорайона:

- На яме! У нас во дворе на детской площадке, рядом с песочницей, два года назад грунт провалился. Земля эта нам не принадлежит. Мы писали заявления и в управляющую компанию, и в администрацию АГО. Из департамента ЖКХ приезжали, на яму смотрели, но ничего не сделали. ЖЭК машину песка привез, он весь в эту яму ушел! Мы детям запрещаем к ней приближаться, больше ничего не можем сделать.

Артём БОЧКАРЁВ,
фельдшер поликлиники № 1
и солист группы «Коллизия»:

- Вопрос подразумевает какую-то неуспешность, небольшой, но провал. У меня, как и у всех, не всё всегда было гладко. Но я предпочитаю негатив не запоминать, а идти дальше.
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