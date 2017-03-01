60 килограммов конопли нашли у ангарчанина

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту незаконного оборота наркотиков, сотрудникам УМВД России по г. Ангарску удалось выйти на двух молодых людей, у которых при обыске было изъято в общей сложности более 60 килограммов наркотического средства растительного происхождения.



Оба фигуранта, которых сотрудники СО-3 и ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали месяц назад при поддержке оперативников УНК ГУ МВД России по Иркутской области, проживают в Балаганском районе Иркутской области и ранее судимы за имущественные преступления. Их возраст 27 и 35 лет.



По месту жительства подозреваемых было обнаружено в общей сложности 61 килограмм 390 граммов марихуаны. Кроме того, у одного из них изъято охотничье гладкоствольное ружье 32 калибра с нарезным вкладышем.



В настоящее время установлены каналы, которыми пользовались сообщники, при поставках наркотиков потребителям.



Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).