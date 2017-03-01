.
,

60 килограммов конопли нашли у ангарчанина


0

Вчера, 10:39
 Количество просмотров: 27
    

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту незаконного оборота наркотиков, сотрудникам УМВД России по г. Ангарску удалось выйти на двух молодых людей, у которых при обыске было изъято в общей сложности более 60 килограммов наркотического средства растительного происхождения.

Оба фигуранта, которых сотрудники СО-3 и ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали месяц назад при поддержке оперативников УНК ГУ МВД России по Иркутской области, проживают в Балаганском районе Иркутской области и ранее судимы за имущественные преступления. Их возраст 27 и 35 лет.

По месту жительства подозреваемых было обнаружено в общей сложности 61 килограмм 390 граммов марихуаны. Кроме того, у одного из них изъято охотничье гладкоствольное ружье 32 калибра с нарезным вкладышем.

В настоящее время установлены каналы, которыми пользовались сообщники, при поставках наркотиков потребителям.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Смерть спортсмена на Байкальском ледовом марафоне
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
Все новости категории

Спортивные новости
Команды тяжелоатлетов привезли серебро с первенства СФО
Серебряные призеры чемпионата СФО по керлингу
Ещё поиграем
Все новости категории

Реклама

Происшествия
На пожаре погибли мать и двое детей
11-летняя Катя получила медаль «За спасение погибающих на водах»
За распространении порнографии лишают свободы на срок от двух до шести лет
Все новости категории

Общество
Экспедиция «Байкал-Аляска» вошла в топ-25
"Идеальная пара 2016" из МЧС
Осторожно - ГОЛОЛЕД!
Все новости категории



ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (80)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru