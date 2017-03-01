Чем вам помочь?

Повод: Международный женский день. Праздник? Да. С другой стороны, день как день: суета, уборка, покупка подарков, семья, дети, работа. Мы подумали, что именно этот вопрос каждый день мечтает услышать от своих близких любая женщина. По русской традиции Международный женский день широко отмечают все трудовые коллективы страны.
Фото Ольги КНЯЗЕВОЙ
Александра КУЛЕШОВА,- Растопить снег и подарить нам весну.
педагог-организатор
интерната № 1:
А праздники я сама все подготовлю и проведу. Хотя ещё можно помочь подготовить сладкие призы нашим детям, они никогда лишними не бывают.
Екатерина ЗАСИМОВА, - Мне для счастья особой помощи не надо:
руководитель общественной
организации «Дети-ангелы»:
пусть муж с сыновьями берут все домашние дела на себя, чтобы я не думала, кого чем накормить, где протереть. А я с подружками отдохну, посплетничаю.
Татьяна ХЛЕБНИКОВА, - Купите мне противогаз! Утром накануне праздника форточку невозможно было открыть.
жительница 58 квартала:
Очень сильно пахло газом. Старая часть города часто так задыхается, и виноватых нет!
Нелли ПРИСЯЖНИКОВА,
заведующая мастерской
по ремонту обуви «Галант»:
- 4 апреля будет 20 лет, как мой коллектив занимается ремонтом обуви. И все эти годы мы арендуем помещение в 177 квартале.
Это забирает столько денег, а ведь их можно было бы вкладывать в новые станки, современные материалы, повысить зарплату работникам.
Галина СМОРОДА, - Больше улыбайтесь, искренне, по-доброму!
директор художественной
школы №1:
Я даже маленьким детям говорю, что улыбка – это ключ, который откроет любые двери.
Ольга БИЛЕЦКАЯ, - Удлините сутки!
культорганизатор
ДК «Нефтехимик»:
Это в ваших силах, вы же «Время»!
Людмила СИДОРОВА, - Ничем!
директор педколледжа:
Свои планы я исполняю сама, потому что они реальные. Например, у меня в мае отпуск, поеду отдохнуть в Таиланд. Почему не в Париж? Потому что жить надо без иллюзий.
Надежда ТРАНШКИНА, - Снизьте цены на авиабилеты!
директор ДК «Энергетик»:
Мои дети – две дочери и внучка – живут от нас с мужем очень далеко. А за сегодняшние цены не наездишься!
Анастасия МАЦКЕВИЧ, - Душа за мой микрорайон болит. Как здесь нужна танцплощадка или что-то вроде этого!
председатель совета дома № 15 микрорайона 15:
Раньше их ещё агитплощадками называли. Здесь живет много пенсионеров, и им ничего не остаётся, кроме как с палочками у подъездов сидеть. А можно было бы и концерт с местной детворой подготовить, кино показать и даже танцы устроить.
Екатерина КИТИНА, - С долгами разобраться.
заведующая детским отделением «Планеты здоровья»:
У меня дача в садоводстве «Утес». Поскольку не все и не в полном объеме платили за электричество, его у нас могут отключить. Переживаю, что к началу огородного сезона можем остаться без света и воды.
- Отвыкла я от того, чтобы мне помогали.
Раиса БИЗИМОВА,
педагог дополнительного
образования музея Победы:
Одна внуков-двойняшек вырастила. В 75 лет продолжаю работать. У меня педагогический стаж уже 59 лет.
Наталья АНДРИЕНКО,- Пусть будет 48 часов в сутках!
учитель русского языка
и литературы лицея № 1:
Знаете, как у поэта: нету времени присесть, поговорить, покалякать, покумекать, покурить.
Ирина АГАФОНОВА,
предприниматель:
- Мы уже 28 лет производим полиэтиленовую продукцию и многого добились. Но нас нередко спрашивают: «Вы еще работаете?» И этот вопрос правомерен, потому что работаем без отпусков, чтобы сохранить производство и трудовой коллектив. Раньше мы напрямую заключали договоры с Ангарским заводом полимеров, брали у них сырье без тендеров и посредников.
Теперь местное сырье нам недоступно, приходится покупать его в центре России, что гораздо дороже.