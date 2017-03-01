Чем вам помочь?

Фото Ольги КНЯЗЕВОЙ

Александра КУЛЕШОВА,

педагог-организатор

интерната № 1:

Екатерина ЗАСИМОВА,

руководитель общественной

организации «Дети-ангелы»:

Татьяна ХЛЕБНИКОВА,

жительница 58 квартала:

Нелли ПРИСЯЖНИКОВА,

заведующая мастерской

по ремонту обуви «Галант»:

Галина СМОРОДА,

директор художественной

школы №1:

Ольга БИЛЕЦКАЯ,

культорганизатор

ДК «Нефтехимик»:

Людмила СИДОРОВА,

директор педколледжа:

Надежда ТРАНШКИНА,

директор ДК «Энергетик»:

Анастасия МАЦКЕВИЧ,

председатель совета дома № 15 микрорайона 15:

Екатерина КИТИНА,

заведующая детским отделением «Планеты здоровья»:



Раиса БИЗИМОВА,

педагог дополнительного

образования музея Победы:

Наталья АНДРИЕНКО,

учитель русского языка

и литературы лицея № 1:

Ирина АГАФОНОВА,

предприниматель:

А праздники я сама все подготовлю и проведу. Хотя ещё можно помочь подготовить сладкие призы нашим детям, они никогда лишними не бывают.пусть муж с сыновьями берут все домашние дела на себя, чтобы я не думала, кого чем накормить, где протереть. А я с подружками отдохну, посплетничаю.Очень сильно пахло газом. Старая часть города часто так задыхается, и виноватых нет!- 4 апреля будет 20 лет, как мой коллектив занимается ремонтом обуви.Это забирает столько денег, а ведь их можно было бы вкладывать в новые станки, современные материалы, повысить зарплату работникам.Я даже маленьким детям говорю, что улыбка – это ключ, который откроет любые двери.Это в ваших силах, вы же «Время»!Свои планы я исполняю сама, потому что они реальные. Например, у меня в мае отпуск, поеду отдохнуть в Таиланд. Почему не в Париж? Потому что жить надо без иллюзий.Мои дети – две дочери и внучка – живут от нас с мужем очень далеко. А за сегодняшние цены не наездишься!Раньше их ещё агитплощадками называли. Здесь живет много пенсионеров, и им ничего не остаётся, кроме как с палочками у подъездов сидеть. А можно было бы и концерт с местной детворой подготовить, кино показать и даже танцы устроить.У меня дача в садоводстве «Утес». Поскольку не все и не в полном объеме платили за электричество, его у нас могут отключить. Переживаю, что к началу огородного сезона можем остаться без света и воды.Одна внуков-двойняшек вырастила. В 75 лет продолжаю работать. У меня педагогический стаж уже 59 лет.Знаете, как у поэта: нету времени присесть, поговорить, покалякать, покумекать, покурить.- Мы уже 28 лет производим полиэтиленовую продукцию и многого добились. Но нас нередко спрашивают: «Вы еще работаете?» И этот вопрос правомерен, потому что работаем без отпусков, чтобы сохранить производство и трудовой коллектив.Теперь местное сырье нам недоступно, приходится покупать его в центре России, что гораздо дороже.