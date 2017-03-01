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Чем вам помочь?


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Вчера, 15:44
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Повод: Международный женский день. Праздник? Да. С другой стороны, день как день: суета, уборка, покупка подарков, семья, дети, работа. Мы подумали, что именно этот вопрос каждый день мечтает услышать от своих близких любая женщина.

Чем вам помочь?
По русской традиции Международный женский день широко отмечают все трудовые коллективы страны.
Фото Ольги КНЯЗЕВОЙ


Александра КУЛЕШОВА,
педагог-организатор
интерната № 1:

- Растопить снег и подарить нам весну. А праздники я сама все подготовлю и проведу. Хотя ещё можно помочь подготовить сладкие призы нашим детям, они никогда лишними не бывают.

Екатерина ЗАСИМОВА,
руководитель общественной
организации «Дети-ангелы»:

- Мне для счастья особой помощи не надо: пусть муж с сыновьями берут все домашние дела на себя, чтобы я не думала, кого чем накормить, где протереть. А я с подружками отдохну, посплетничаю.

Татьяна ХЛЕБНИКОВА,
жительница 58 квартала:

- Купите мне противогаз! Утром накануне праздника форточку невозможно было открыть. Очень сильно пахло газом. Старая часть города часто так задыхается, и виноватых нет!

Нелли ПРИСЯЖНИКОВА,
заведующая мастерской
по ремонту обуви «Галант»:

- 4 апреля будет 20 лет, как мой коллектив занимается ремонтом обуви. И все эти годы мы арендуем помещение в 177 квартале. Это забирает столько денег, а ведь их можно было бы вкладывать в новые станки, современные материалы, повысить зарплату работникам.

Галина СМОРОДА,
директор художественной
школы №1:

- Больше улыбайтесь, искренне, по-доброму! Я даже маленьким детям говорю, что улыбка – это ключ, который откроет любые двери.

Ольга БИЛЕЦКАЯ,
культорганизатор
ДК «Нефтехимик»:

- Удлините сутки! Это в ваших силах, вы же «Время»!

Людмила СИДОРОВА,
директор педколледжа:

- Ничем! Свои планы я исполняю сама, потому что они реальные. Например, у меня в мае отпуск, поеду отдохнуть в Таиланд. Почему не в Париж? Потому что жить надо без иллюзий.

Надежда ТРАНШКИНА,
директор ДК «Энергетик»:

- Снизьте цены на авиабилеты! Мои дети – две дочери и внучка – живут от нас с мужем очень далеко. А за сегодняшние цены не наездишься!

Анастасия МАЦКЕВИЧ,
председатель совета дома № 15 микрорайона 15:

- Душа за мой микрорайон болит. Как здесь нужна танцплощадка или что-то вроде этого! Раньше их ещё агитплощадками называли. Здесь живет много пенсионеров, и им ничего не остаётся, кроме как с палочками у подъездов сидеть. А можно было бы и концерт с местной детворой подготовить, кино показать и даже танцы устроить.

Екатерина КИТИНА,
заведующая детским отделением «Планеты здоровья»:

- С долгами разобраться. У меня дача в садоводстве «Утес». Поскольку не все и не в полном объеме платили за электричество, его у нас могут отключить. Переживаю, что к началу огородного сезона можем остаться без света и воды.

Раиса БИЗИМОВА,
педагог дополнительного
образования музея Победы:

- Отвыкла я от того, чтобы мне помогали. Одна внуков-двойняшек вырастила. В 75 лет продолжаю работать. У меня педагогический стаж уже 59 лет.

Наталья АНДРИЕНКО,
учитель русского языка
и литературы лицея № 1:

- Пусть будет 48 часов в сутках! Знаете, как у поэта: нету времени присесть, поговорить, покалякать, покумекать, покурить.

Ирина АГАФОНОВА,
предприниматель:

- Мы уже 28 лет производим полиэтиленовую продукцию и многого добились. Но нас нередко спрашивают: «Вы еще работаете?» И этот вопрос правомерен, потому что работаем без отпусков, чтобы сохранить производство и трудовой коллектив. Раньше мы напрямую заключали договоры с Ангарским заводом полимеров, брали у них сырье без тендеров и посредников. Теперь местное сырье нам недоступно, приходится покупать его в центре России, что гораздо дороже.
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