Куда вы деваете старые вещи?

Юлия ВОЛКОВА,

организатор группы

« Отдам даром» в Viber:

Галина БУРАНОВА,

педагог допобразования ДТДиМ:

Андрей ШЕСТОПАЛОВ,

директор группы компаний

«Цербер»:

Наталья ЖУКОВА,

педагог-организатор Ангарского

медицинского колледжа:

Ольга САМАРСКАЯ,

медсестра частного центра:

Тамара НИКИТИНА,

менеджер:

Оксана СЕМИЧЕВСКАЯ,

руководитель образцового

ансамбля эстрадного танца «Элегия»:

Андрей ТРУСОВ,

педагог-организатор гимназии № 1, руководитель театра «Гимназисты»:

Фото из Интернета

- Эту группу в Viber я организовала месяц назад. Перебирала свои вещи и поняла, что есть такие, которые уже не используются, но могут кому-то пригодиться. Сейчас в нашей группе 230 участников. Они бесплатно отдают самые разные вещи – в основном б/у, но в хорошем состоянии. Чаще всего предлагают детскую одежду и книги.- Я с большим трудом расстаюсь с тем, что дорого моему сердцу. Недавно выставляла своё детское платьишко, которому 67 лет, детские и новогодние игрушки – все сберегла! Много у меня открыток того времени. Большая коллекция экслибрисов осталась от папы Алексея Павловича БУРАНОВА, ведущего клуба фотокинопутешествий. Это святое. А не нужные мне книги я отношу в библиотеку ДК «Нефтехимик», там есть специальный стеллаж.- Старые или ненужные вещи я выбрасываю, продаю или отдаю. У меня этим жена занимается. Раз в полгода мы развозим по приютам и детдомам детскую одежду и игрушки. У нас четверо детей, всегда найдется что отдать. Труднее расстаться со старыми привычками. Сейчас все помешаны не есть после шести вечера. А я не могу!- Я человек советского времени, поэтому ничего не выбрасываю. У меня на этот случай есть два варианта. Вещи, которые стали маленькими или перестали нравиться, но выглядят вполне прилично, отвожу в деревню. У меня родственники живут в Усольском и Аларском районах. Берут с удовольствием. А все другое использую в качестве тряпок или режу на веревки и вяжу коврики.- Я завела себе правило: покупая новую кофточку, от какой-нибудь старой сразу избавляюсь. Раньше просто выкидывала, но однажды заметила, что юбку, которую я оставила на мусорном контейнере, носит соседка. Теперь лишние вещи специально «забываю» на перилах в подъезде.- Моя подруга занималась продажей женских брюк, но несколько лет назад это дело бросила, у нее осталась большая партия. Я решила сдать их в комиссионный магазин рублей по сто. Не приняли! И тогда я развесила их у мусорного бака. На следующий день не было ни одних! Ненужных вещей не бывает, просто хозяин до них не дошел.- Если во время генеральной уборки обнаруживаются вещи, которыми мы не пользуемся, или одежда, которую мы не носим, она тут же едет в другую семью. А те, кому отдать, всегда найдутся! Соседи малоимущие или знакомые в деревнях. Недавно погорельцам насобирали вещей. Дома я никогда ничего не храню.- Поскольку я театрал, у меня старые вещи в дело идут! Из них можно соорудить декорации или театральные костюмы. Например, из старого кубка и пары пластиковых бутылок сделали прекрасную вазу. А из картонных коробок вообще можно сделать всё что угодно. Из старой одежды костюмы шьём. Так что у меня ничего не пропадает.