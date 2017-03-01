Куда вы деваете старые вещи?

Клумба из кровати.
Повод: в Ангарске открылся супермаркет секонд-хенд, полный вещей, не нужных европейцам. А куда нам девать свои вещи? Те, что выбросить жалко?
Когда месяц назад наша газета объявила сбор вещей для семьи беженцев с Украины ИВАНУШКИНЫХ, редакцию завалили промтоварами. По доброте душевной? Да. А ещё потому, что появилась возможность освободить свои шкафы.
Совершенно очевидно, что нам не европейский секонд-хенд нужен, а своя родная барахолка. На которой те, кому надо, купят себе всё, что надо, по договорной цене.Шкафчик из чемодана.
Юлия ВОЛКОВА,
организатор группы
« Отдам даром» в Viber:
- Эту группу в Viber я организовала месяц назад. Перебирала свои вещи и поняла, что есть такие, которые уже не используются, но могут кому-то пригодиться. Сейчас в нашей группе 230 участников. Они бесплатно отдают самые разные вещи – в основном б/у, но в хорошем состоянии. Чаще всего предлагают детскую одежду и книги.
Галина БУРАНОВА,
педагог допобразования ДТДиМ:
- Я с большим трудом расстаюсь с тем, что дорого моему сердцу. Недавно выставляла своё детское платьишко, которому 67 лет, детские и новогодние игрушки – все сберегла! Много у меня открыток того времени. Большая коллекция экслибрисов осталась от папы Алексея Павловича БУРАНОВА, ведущего клуба фотокинопутешествий. Это святое. А не нужные мне книги я отношу в библиотеку ДК «Нефтехимик», там есть специальный стеллаж.
Андрей ШЕСТОПАЛОВ,
директор группы компаний
«Цербер»:
- Старые или ненужные вещи я выбрасываю, продаю или отдаю. У меня этим жена занимается. Раз в полгода мы развозим по приютам и детдомам детскую одежду и игрушки. У нас четверо детей, всегда найдется что отдать. Труднее расстаться со старыми привычками. Сейчас все помешаны не есть после шести вечера. А я не могу!Коврик из тряпок.
Наталья ЖУКОВА,
педагог-организатор Ангарского
медицинского колледжа:
- Я человек советского времени, поэтому ничего не выбрасываю. У меня на этот случай есть два варианта. Вещи, которые стали маленькими или перестали нравиться, но выглядят вполне прилично, отвожу в деревню. У меня родственники живут в Усольском и Аларском районах. Берут с удовольствием. А все другое использую в качестве тряпок или режу на веревки и вяжу коврики.
Ольга САМАРСКАЯ,
медсестра частного центра:
- Я завела себе правило: покупая новую кофточку, от какой-нибудь старой сразу избавляюсь. Раньше просто выкидывала, но однажды заметила, что юбку, которую я оставила на мусорном контейнере, носит соседка. Теперь лишние вещи специально «забываю» на перилах в подъезде.
Тамара НИКИТИНА,
менеджер:
- Моя подруга занималась продажей женских брюк, но несколько лет назад это дело бросила, у нее осталась большая партия. Я решила сдать их в комиссионный магазин рублей по сто. Не приняли! И тогда я развесила их у мусорного бака. На следующий день не было ни одних! Ненужных вещей не бывает, просто хозяин до них не дошел. Грядка из ванны.
Оксана СЕМИЧЕВСКАЯ,
руководитель образцового
ансамбля эстрадного танца «Элегия»:
- Если во время генеральной уборки обнаруживаются вещи, которыми мы не пользуемся, или одежда, которую мы не носим, она тут же едет в другую семью. А те, кому отдать, всегда найдутся! Соседи малоимущие или знакомые в деревнях. Недавно погорельцам насобирали вещей. Дома я никогда ничего не храню.
Андрей ТРУСОВ,
педагог-организатор гимназии № 1, руководитель театра «Гимназисты»:
- Поскольку я театрал, у меня старые вещи в дело идут! Из них можно соорудить декорации или театральные костюмы. Например, из старого кубка и пары пластиковых бутылок сделали прекрасную вазу. А из картонных коробок вообще можно сделать всё что угодно. Из старой одежды костюмы шьём. Так что у меня ничего не пропадает.
Фото из Интернета