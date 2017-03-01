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Куда вы деваете старые вещи?


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Вчера, 16:31
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Куда вы деваете старые вещи?
Клумба из кровати.

Повод: в Ангарске открылся супермаркет секонд-хенд, полный вещей, не нужных европейцам. А куда нам девать свои вещи? Те, что выбросить жалко?

Когда месяц назад наша газета объявила сбор вещей для семьи беженцев с Украины ИВАНУШКИНЫХ, редакцию завалили промтоварами. По доброте душевной? Да. А ещё потому, что появилась возможность освободить свои шкафы.

Совершенно очевидно, что нам не европейский секонд-хенд нужен, а своя родная барахолка. На которой те, кому надо, купят себе всё, что надо, по договорной цене.

Куда вы деваете старые вещи?
Шкафчик из чемодана.

Юлия ВОЛКОВА,
организатор группы
« Отдам даром» в Viber:

- Эту группу в Viber я организовала месяц назад. Перебирала свои вещи и поняла, что есть такие, которые уже не используются, но могут кому-то пригодиться. Сейчас в нашей группе 230 участников. Они бесплатно отдают самые разные вещи – в основном б/у, но в хорошем состоянии. Чаще всего предлагают детскую одежду и книги.

Галина БУРАНОВА,
педагог допобразования ДТДиМ:

- Я с большим трудом расстаюсь с тем, что дорого моему сердцу. Недавно выставляла своё детское платьишко, которому 67 лет, детские и новогодние игрушки – все сберегла! Много у меня открыток того времени. Большая коллекция экслибрисов осталась от папы Алексея Павловича БУРАНОВА, ведущего клуба фотокинопутешествий. Это святое. А не нужные мне книги я отношу в библиотеку ДК «Нефтехимик», там есть специальный стеллаж.

Андрей ШЕСТОПАЛОВ,
директор группы компаний
«Цербер»:

- Старые или ненужные вещи я выбрасываю, продаю или отдаю. У меня этим жена занимается. Раз в полгода мы развозим по приютам и детдомам детскую одежду и игрушки. У нас четверо детей, всегда найдется что отдать. Труднее расстаться со старыми привычками. Сейчас все помешаны не есть после шести вечера. А я не могу!

Куда вы деваете старые вещи?
Коврик из тряпок.

Наталья ЖУКОВА,
педагог-организатор Ангарского
медицинского колледжа:

- Я человек советского времени, поэтому ничего не выбрасываю. У меня на этот случай есть два варианта. Вещи, которые стали маленькими или перестали нравиться, но выглядят вполне прилично, отвожу в деревню. У меня родственники живут в Усольском и Аларском районах. Берут с удовольствием. А все другое использую в качестве тряпок или режу на веревки и вяжу коврики.

Ольга САМАРСКАЯ,
медсестра частного центра:

- Я завела себе правило: покупая новую кофточку, от какой-нибудь старой сразу избавляюсь. Раньше просто выкидывала, но однажды заметила, что юбку, которую я оставила на мусорном контейнере, носит соседка. Теперь лишние вещи специально «забываю» на перилах в подъезде.

Тамара НИКИТИНА,
менеджер:

- Моя подруга занималась продажей женских брюк, но несколько лет назад это дело бросила, у нее осталась большая партия. Я решила сдать их в комиссионный магазин рублей по сто. Не приняли! И тогда я развесила их у мусорного бака. На следующий день не было ни одних! Ненужных вещей не бывает, просто хозяин до них не дошел.

Куда вы деваете старые вещи?
Грядка из ванны.

Оксана СЕМИЧЕВСКАЯ,
руководитель образцового
ансамбля эстрадного танца «Элегия»:

- Если во время генеральной уборки обнаруживаются вещи, которыми мы не пользуемся, или одежда, которую мы не носим, она тут же едет в другую семью. А те, кому отдать, всегда найдутся! Соседи малоимущие или знакомые в деревнях. Недавно погорельцам насобирали вещей. Дома я никогда ничего не храню.

Андрей ТРУСОВ,
педагог-организатор гимназии № 1, руководитель театра «Гимназисты»:

- Поскольку я театрал, у меня старые вещи в дело идут! Из них можно соорудить декорации или театральные костюмы. Например, из старого кубка и пары пластиковых бутылок сделали прекрасную вазу. А из картонных коробок вообще можно сделать всё что угодно. Из старой одежды костюмы шьём. Так что у меня ничего не пропадает.

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