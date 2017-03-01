Какого качества второй продукт россиян-гречка

Гречневая крупа является для россиян вторым по популярности гарниром, уступая лишь картофелю. И градус народной любви не снижает даже рост цен на этот продукт. При этом на отечественном рынке присутствует целый ряд образцов гречки, цена на которые в 2–3 раза ниже конкурентов. Кроется ли за этой дешевизной экономия на качестве? Подробности – в исследовании Роскачества.



В рамках веерного исследования Роскачества была изучена продукция 36 популярных торговых марок гречневой крупы отечественных производителей по 106 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 32 до 130 рублей за единицу товара. По результатам лабораторных испытаний все образцы соответствовали техническому регламенту Таможенного союза и были признаны безопасными. Более того, почти половина исследованной гречневой крупы оказалась высококачественной, так как соответствовала не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и нормам опережающего стандарта Роскачества. Это 17 марок, которые заявили о своем российском происхождении: ГРЕЧА, Гудвилл, Дон Густо, MAKFA, Мелькруп, Мистраль, Националь, Перекресток, Просто азбука, То, что надо!, Увелка, Чистая крупа, Шебекинская, Ярмарка, Fine Life, GLOBUS (Глобус), 365 дней. Решение о присвоении им российского Знака качества эксперты примут после проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции. Впрочем, в ходе исследования были выявлены единичные нарушения.



СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

Стандарт Российской системы качества для данного вида продукта установил ужесточенные (опережающие) требования к кислотному числу жира, которое в том числе характеризует свежесть продукции, а также к содержанию доброкачественного ядра и наличию сорной примеси. Требуемый уровень локализации продукции для присвоения Знака качества составляет не менее 95 % от себестоимости товара.



– При правильном, сбалансированном питании, особенно для людей, ведущих активный образ жизни, гречка – великолепный продукт, – объяснил Роскачеству известный фитнес-эксперт, телеведущий Денис Семенихин. – В гречке содержится растительный белок, а также это источник энергии из сложных углеводов. Большое достоинство гречки заключается и в том, что она не является «тяжелым» продуктом. Еще одно важное преимущество гречки – она не содержит глютен. Процент людей, не переносящих глютен, невелик, однако такие люди есть. Наконец, гречка – это древний окультуренный злак, а сейчас такие продукты, что называется, «в тренде».



И еще у гречки, как и у любой другой крупы, есть одно большое преимущество: это настолько универсальный продукт, что подойдет, кажется, абсолютно любому. Достаточно лишь выбрать удобные способы ее приготовления и употребления.



– В детстве я очень любил гречку с молоком, – добавляет Денис Семенихин. – Бабушка ставила передо мной тарелку, а я обычно еще добавлял туда ложку сахара. Это было одно из моих любимых блюд. Сейчас я стараюсь есть меньше молочных продуктов, но гречку с молоком по-прежнему вспоминаю с удовольствием. По результатам проверки лишь один производитель этого продукта ООО «Аксиома» Крупа гречневая ядрица первый сорт - дал недопустимые параметры качества. Так что ешьте в своё удовольствие и на здоровье отечественную гречу.