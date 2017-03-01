Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялся в Иркутске 18 марта. В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов, члены правительства региона, представители политических партий, общественных организаций, студенческие отряды. Всего на площади перед Дворцом спорта "Труд" собралось 2,7 тысячи человек.



"Сегодня мы здесь собрались, чтобы все вернулись в то время, когда в состав Российской Федерации вошел Крым. Это событие – один из ярких примеров в мировой истории. Более 90% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Воля 2 млн человек сделала свое дело", – сказал Сергей Левченко.



Губернатор отметил, что с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, культуры, науки. Делегации Иркутской области и Республики обмениваются опытом в различных сферах.



Торжественные митинги и концерты в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией сегодня также проходят в крупных городах Иркутской области – Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Тайшете и других. В течение месяца по области проходят лекции, концерты, классные часы для школьников, посвященные исторической дате. Всего в них принимают участие более 60 тысяч человек.

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