Мошенники продолжают разводить ангарчан

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при поступлении сообщений о финансовой помощи в социальных сетях не переводить денежные средства знакомым, а при необходимости связаться с ними по телефону и переспросить о просьбе.



Накануне в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение от 65-летней женщины. Пенсионерка сообщила, что аферисты похитили у неё 13 тысяч рублей. Сыщики установили, что ей в социальной сети «Одноклассники.ру» прислала сообщение её дочь. Родственница попросила маму назвать данные банковской карты для того, чтобы перевести ей деньги. Выполнив просьбу, ангарчанка лишилась накоплений. Позже она позвонила дочери, которая сообщила, что не обращалась к ней с подобной просьбой.



Полиция напоминает – в социальных сетях к вам могут обращаться мошенники под видом ваших близких и знакомых.