Наши повара самые лучшие

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Вчера, 13:35
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Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы-2017» по компетенции «Поварское дело» проходит в Якутске. В нем приняли участие представители семидесяти регионов страны, в том числе победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы», студентка Ангарского техникума общественного питания и торговли Анастасия Лишик. Об этом сообщила директор Ангарского техникума общественного питания и торговли Светлана Карп.

«Из 70 участников в финал Национального чемпионата прошли семь человек, среди них – Анастасия Лишик, которая покорила жюри не только изысканным оформлением блюд, но и вкусовыми качествами», - рассказала Светлана Карп.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Краснодаре в мае 2017 года. Победители и призеры финала V Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, которой предстоит отстоять честь страны на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби, который состоится в октябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, два этапа II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках национального чемпионата «WorldSkills Россия» проходили в Ангарске с 13 по 16 февраля. Площадки для состязаний предоставили Ангарский индустриальный техникум и Ангарский техникум индустрии питания и торговли, которые являются областными ресурсными центрами в своих категориях: по сварочным технологиям и поварскому делу. В Ангарск приехали 22 участника со всего региона.
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