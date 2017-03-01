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Легко ли вас обмануть?


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Вчера, 15:59
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Легко ли вас обмануть?

Повод: ангарчанин использовал восемь способов обмана жителей города Боровичи Новгородской области. В общей сложности почти на полмиллиона рублей. Суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы.

У одного знакомого мужчина занял деньги на оплату аренды жилья – 65 тысяч рублей. Не вернул. У второго обещал купить двигатель за 15 тысяч. Двигатель взял, деньги не отдал. У третьего взял 150 тысяч в долг. Четвёртому пожаловался, что сын в Луганске, надо посылку отправить, а денег нет, еще 64 тысячи. У пятого снял с банковской карты 6 тысяч. Шестому пообещал помочь договориться (за 70 тысяч), чтобы сына выпустили из СИЗО. У седьмой (хозяйки магазина) взял на примерку мутоновую шубку, козий полушубок и шубку из кролика и не вернул. У восьмого взял в долг 75 тысяч.

В итоге его признали виновным по части 2 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

Только за прошлый год в Иркутской области было совершено больше тысячи преступлений по этой статье. За три месяца 2017 года их уже более 230. Половина связана с покупкой или продажей товаров через Интернет. Около 40 случаев из 230 связано с смс-сообщениями от «сотрудников» банка. По типу: «Ваша карта заблокирована, сообщите пин-код, чтобы разблокировать её». И около 20 - телефонные звонки якобы от родственников, попавших в беду.

Одно из последних происшествий случилось в Ангарске. У девушки взломали страницу в социальных сетях и от её имени написали матери: «Вышли денег». Мама проверять ничего не стала, сразу перевела на карту мошенников 13 тысяч рублей.

Ольга КНЯЗЕВА


Олег ВОЛОВИЧ,
директор «Рембыттехники»:

- Сложно. Потому что прежде чем что-то сделать, я включаю мозг.

Елена ЦЕЛЮТИНА,
председатель
клуба «Академия на грядках»:

- Лет шесть назад мы получили из фирмы «Гавриш» партию бракованных семян. Это был единственный, уникальный случай. Ни одно семечко не взошло, и мы позвонили в «Гавриш». Перед нами извинились и тут же прислали другие семена высокого качества. К счастью, в данном случае был незлонамеренный обман, ведь наш клуб работает только с проверенными поставщиками, не перекупщиками.

Александр СМОКОТИН,
директор
оздоровительного лагеря
«Лукоморье»:

- Никогда не попадался. Хотя пытались сотни раз. И цыгане, и коммерсанты, и телефонные хулиганы. Запомнилась одна забавная смс: «беженцу» с Украины требовались 200 долларов, которые он просил по телефону. Как учитель математики я рассчитываю ходы наперед, и мне даже интересно: кто кого. Пока в мою пользу.

Игорь ДВОЕГЛАЗОВ,
заведующий
реанимационным отделением
городской больницы № 1:

- Меня не проведешь! Стараюсь ситуацию держать под контролем. Смс с просьбой перевести деньги сразу удаляю. В подъезде с продавцами не разговариваю. В магазине, особенно когда сразу покупаю много продуктов, сам пересчитываю их стоимость на калькуляторе.

Светлана ГУЩЕНКО,
президент
некоммерческого партнёрства
ангарских транспортников:

- Два года назад ранним утром, когда я ещё спала, мне позвонили и голосом моего взрослого сына сказали: «Мама, я попал в ДТП, нужны 50 тысяч!» Дальше говорил якобы следователь. Всё очень реалистично, я испугалась. Меня спасло то, что я собралась сама ехать в отделение полиции, потребовала адрес. Они замялись. Тут я уже проснулась и набрала номер сына, который жил и учился в Иркутске. В то же утро мама его друга отдала 25 тысяч – мошенники за ними сами к ней домой подъехали. А вот по работе меня не обманешь, здесь я подвох сразу увижу.

Артем ДЫДЫКИН, главный врач
медицинского центра КДЛ:

- Как-то раз я заметил, что у меня с телефона каждый день снимают по сто рублей. Только пополню баланс, он тут же обнуляется. Зашел в личный кабинет на сайте мобильного оператора и обнаружил, что у меня оформлены какие-то подписки. Сам добровольно я ни на что не подписывался. Мне потом пояснили, что я открыл какую-то смс, которая изменила автоматические настройки.

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