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500 человек задержаны в Москве


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Сегодня, 13:19
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Участники несанкционированной акции в центре Москвы вели себя провокационно по отношению к московской полиции, заявил член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.


"Я был наблюдателем на этом митинге… Прежде всего, я бы здесь отметил очень корректные, в каких-то случаях даже интеллигентные действия московской полиции… Я видел десятки арестованных. Причем было ощущение, что многие люди специально хотели быть арестованными, они нарушали общественный порядок, так или иначе вели себя провокационно по отношению к полиции. И полиция арестовывала их уже на второй, третий, четвертый раз (после предупреждения – ред.)", — рассказал Григорьев.

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции в Москве передано в центральный аппарат СК, сообщила журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

По информации следствия, 26 марта в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные умышленно нанесли множественные удары в область головы.

"По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Москве (статья 317 УК РФ) передано в производство Главного следственного управления СКР", — сказала Петренко.
Добавлю, что в ходе несанкционированного митинга в Москве было задержано 500 человек
© РИА Новости
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