Накрыли наркодилеров

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий обезвредили членов группы, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков с использованием сети Интернет. По версии оперативников, члены группы использовали спам-рассылку с рекламой наркотических веществ в популярных мессенджерах и осуществляли их сбыт путем размещения тайников-закладок.



Для сбора необходимого объема доказательственной базы оперативные сотрудники вели разработку группы в течение длительного времени. За это время сыщики установили 4 жителей областного центра, причастных к преступной деятельности.



По сведениям сыщиков, группа имела устойчивую структуру с распределением ролей. В целях конспирации злоумышленники использовали мобильное приложение, относящееся к системам мгновенного обмена сообщениями посредством сети Интернет, и электронные платежные системы.



В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления для изготовления наркотика и другие вещественные доказательства. В специально оборудованной арендованной квартире в микрорайоне Университетский областного центра сыщики обнаружили и изъяли почти 20 килограммов синтетических наркотиков, что составляет около 60 тысяч разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться на сумму порядка 20 миллионов рублей.



Кроме того, полицейскими зафиксированы несколько фактов покушения на сбыт наркотиков в Иркутске и Братске путем размещения тайников-закладок, которых в дальнейшем было обнаружено всего 20.



По данным фактам следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наложением штрафа до 500 тысяч рублей.



По решению Свердловского районного суда г. Иркутска в отношении наиболее активного участника группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных лиц назначен домашний арест.



Вместе с тем, полицейские напоминают, что продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой организована круглосуточная работа телефона доверия, на который может обратиться любой гражданин и рассказать о местах сбыта наркотических веществ, а также поделиться иной информацией, способствующей выявлению наркодилеров. Телефон доверия – 8-800-3500-095 либо телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 216-888 или 02 (102 – с мобильного).



Справочно: Синтетические наркотики представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни человека. Зависимость от них наступает уже после второго-третьего, а иногда и первого употребления. Крайне опасны и многочисленные примеси, которые к ним «прилагаются». Полностью исправить последствия их воздействия на организм невозможно.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области