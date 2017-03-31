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1,7 млн рублей АНХК выделила для перинатального центра


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Вчера, 15:49
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АО "Ангарская нефтехимическая компания" выделила 1,7 млн рублей Ангарскому перинатальному центру на приобретение нового медицинского оборудования. Оно поможет как новорожденным малышам, которые появились на свет раньше срока, так и беременным женщинам с высокой степенью риска. Об этом сообщили в пресс-службе АНХК.

Главный врач АПЦ Наталья Бреус так прокомментировала положительную новость: "Приобретение данного оборудования — важная помощь жителям города. Среди главных причин рождения недоношенных детей, преждевременных родов в 65% случаев стоят инфекционные заболевания. С помощью нового оборудования врачи центра смогут своевременно диагностировать возбудителей заболевания".

Всего на благотворительность Ангарской нефтехимической компанией сначала 2017 года было перечислено более 18 млн рублей. Средства были направлены учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта, детским дошкольным учреждениям Ангарского муниципального округа.
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