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Вы с одноклассниками встречаетесь?


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Вчера, 16:05
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Повод: 26 марта социальной сети «Одноклассники» исполнилось 11 лет

Сергей БРЕНЮК,
первый секретарь ангарского
отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания:

Вы с одноклассниками встречаетесь?
1 декабря 1970 года. Выезд из Свердловского суворовского военного училища в дивизию под Свердловском. Слева – 16-летний Сергей БРЕНЮК.

- Я окончил школу в Казахстане. Нас всех жизнь разбросала, встречаться трудно, переписываемся в Интернете с некоторыми. А вот с однокурсниками из Челябинского танкового училища прошлым летом встретились. Было 40 лет нашему выпуску. Училища давно нет, мы встречались в сквере неподалёку. Приехали почти 100 человек!

Михаил ЖИВОТОВСКИЙ,
директор станции юных техников:

Вы с одноклассниками встречаетесь?
1974 год. Студенты 3 курса - два Михаила. Их дружбе 46 лет. Слева – ЖИВОТОВСКИЙ, директор СЮТ, справа - ТретьЯков, мастер на СЮТ.

- Редко. В основном переписываемся в «Одноклассниках» или по телефону с кем-нибудь раз в год созваниваемся. Я до 10 класса учился в Ангарске в первой школе. До сих пор думаю, что в каждом городе должна быть первая школа, а вот у нас теперь её нет… Настоящая крепкая дружба у меня с однокурсниками из иркутского пединститута. В прошлом году мы отмечали 45-летие нашего выпуска. 16 человек приехали со всей области.

Александр ГОВОРИН,
режиссёр театра «Чудак»:

- Мой первый школьный друг Саша ГИЗБРЕХТ стал ближайшим другом на всю жизнь. Мы дружим с 1-го класса. Вместе в 4-м классе пришли заниматься в агитбригаду «Синяя птица», потом вместе играли в «Чудаке». Теперь он не играет, но остался нашим преданным зрителем, даже на фестиваль в Утулик ездит с нами.

А с другими одноклассниками не встречаюсь, раз в 10 лет забегаю в свою 20-ю школу на юбилей.

Валентина ПРОТАСОВА,
замглавного врача горбольницы № 1 по медицинской части:

Вы с одноклассниками встречаетесь?
У заместителя главного врача горбольницы №1 Валентины Протасовой (нижний ряд, вторая справа) любимыми предметами в школе были химия и биология.

- Школу я окончила в 1972 году в поселке Шумский Нижнеудинского района. Пока родители там жили, каждый год к ним приезжала и с одноклассниками встречалась. Сейчас со школьными подругами и троюродным братом, который был моим одноклассником, регулярно общаюсь по телефону. От них узнаю про остальных. Все уже бабушки, дедушки, многие на пенсии. Часть продолжает жить в поселке. Моя близкая подруга Света КОРНИЛОВА – подполковник МВД, много лет работала в Норильске. Брат – учитель истории и иностранного языка. Есть инженер, военный, медсестры. Один одноклассник, как и я, окончил мединститут. Стал военным врачом и погиб при исполнении служебных обязанностей.

Виталий ИВАШКО,
бывший 1-й секретарь
Ангарского горкома комсомола:

- Я школу окончил в Черемхове, откуда родом моя семья, и в Ангарск попал уже в более зрелом возрасте. Расстояние и занятость не позволяли поддерживать связи со школьными друзьями. Проще было приезжавших в город космонавтов увидеть, чем того, с кем за одной партой сидел. Вот был бы нам в те годы Интернет!

Людмила РАЕВСКАЯ,
директор гимназии № 1:

- С одноклассниками уже не встречаемся, они старые все! А вот с выпускниками 65-го года видимся часто. Это мои родные ребята, которых из школы выпускала. Потом уже я стала завучем, директором, во власть пошла. Но с этими «школьниками», которые уже старше меня некоторые выглядят, до сих пор не расстаёмся, кое-кто даже из Рязани приезжает. А ведь 52 года прошло!

Иван Буслаев,
председатель некоммерческого партнёрства ветеранов боевых
действий «Память»:

Вы с одноклассниками встречаетесь?
Лучшие друзья Иван БУСЛАЕВ (справа) и Владимир БАЦВАДЗЕ, 1979 год.

- Все мои одноклассники в Киргизии, я там школу оканчивал. Мы с ними каждый год видимся, когда я к матери приезжаю. Конечно, половина разъехалась. Двое погибли на войне. Вовка БАЦВАДЗЕ (на фото слева) был моим хорошим другом, погиб в Кабуле в 81-м. Ему был всего 21 год.

Нина УГРЮМОВА,
заместитель директора ДТДиМ:

- Я окончила школу № 26, кажется, в 1972 году. И с тех пор по жизни меня сопровождают две близкие подруги из моего класса и три девочки из параллельных. Наверное, мне повезло, не всегда школьная дружба выдерживает испытание взрослой жизнью. Мы же почти еженедельно перезваниваемся, иногда встречаемся, выручаем и поддерживаем друг друга.
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