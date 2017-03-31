Вы с одноклассниками встречаетесь?

Повод: 26 марта социальной сети «Одноклассники» исполнилось 11 лет

Сергей БРЕНЮК,

первый секретарь ангарского

отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания:

Михаил ЖИВОТОВСКИЙ,

директор станции юных техников:

Александр ГОВОРИН,

режиссёр театра «Чудак»:

Валентина ПРОТАСОВА,

замглавного врача горбольницы № 1 по медицинской части:

Виталий ИВАШКО,

бывший 1-й секретарь

Ангарского горкома комсомола:

Людмила РАЕВСКАЯ,

директор гимназии № 1:

Иван Буслаев,

председатель некоммерческого партнёрства ветеранов боевых

действий «Память»:

Нина УГРЮМОВА,

заместитель директора ДТДиМ:

- Я окончил школу в Казахстане. Нас всех жизнь разбросала, встречаться трудно, переписываемся в Интернете с некоторыми. А вот с однокурсниками из Челябинского танкового училища прошлым летом встретились. Было 40 лет нашему выпуску. Училища давно нет, мы встречались в сквере неподалёку. Приехали почти 100 человек!- Редко. В основном переписываемся в «Одноклассниках» или по телефону с кем-нибудь раз в год созваниваемся. Я до 10 класса учился в Ангарске в первой школе. До сих пор думаю, что в каждом городе должна быть первая школа, а вот у нас теперь её нет… Настоящая крепкая дружба у меня с однокурсниками из иркутского пединститута. В прошлом году мы отмечали 45-летие нашего выпуска. 16 человек приехали со всей области.- Мой первый школьный друг Саша ГИЗБРЕХТ стал ближайшим другом на всю жизнь. Мы дружим с 1-го класса. Вместе в 4-м классе пришли заниматься в агитбригаду «Синяя птица», потом вместе играли в «Чудаке». Теперь он не играет, но остался нашим преданным зрителем, даже на фестиваль в Утулик ездит с нами.А с другими одноклассниками не встречаюсь, раз в 10 лет забегаю в свою 20-ю школу на юбилей.- Школу я окончила в 1972 году в поселке Шумский Нижнеудинского района. Пока родители там жили, каждый год к ним приезжала и с одноклассниками встречалась. Сейчас со школьными подругами и троюродным братом, который был моим одноклассником, регулярно общаюсь по телефону. От них узнаю про остальных. Все уже бабушки, дедушки, многие на пенсии. Часть продолжает жить в поселке. Моя близкая подруга Света КОРНИЛОВА – подполковник МВД, много лет работала в Норильске. Брат – учитель истории и иностранного языка. Есть инженер, военный, медсестры. Один одноклассник, как и я, окончил мединститут. Стал военным врачом и погиб при исполнении служебных обязанностей.- Я школу окончил в Черемхове, откуда родом моя семья, и в Ангарск попал уже в более зрелом возрасте. Расстояние и занятость не позволяли поддерживать связи со школьными друзьями. Проще было приезжавших в город космонавтов увидеть, чем того, с кем за одной партой сидел. Вот был бы нам в те годы Интернет!- С одноклассниками уже не встречаемся, они старые все! А вот с выпускниками 65-го года видимся часто. Это мои родные ребята, которых из школы выпускала. Потом уже я стала завучем, директором, во власть пошла. Но с этими «школьниками», которые уже старше меня некоторые выглядят, до сих пор не расстаёмся, кое-кто даже из Рязани приезжает. А ведь 52 года прошло!- Все мои одноклассники в Киргизии, я там школу оканчивал. Мы с ними каждый год видимся, когда я к матери приезжаю. Конечно, половина разъехалась. Двое погибли на войне. Вовка БАЦВАДЗЕ (на фото слева) был моим хорошим другом, погиб в Кабуле в 81-м. Ему был всего 21 год.- Я окончила школу № 26, кажется, в 1972 году. И с тех пор по жизни меня сопровождают две близкие подруги из моего класса и три девочки из параллельных. Наверное, мне повезло, не всегда школьная дружба выдерживает испытание взрослой жизнью. Мы же почти еженедельно перезваниваемся, иногда встречаемся, выручаем и поддерживаем друг друга.