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Американские танки не расчитаны на езду по Европе


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Вчера, 18:20
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И в Европе, если хорошо поковырять, наберется столько же проблем, которыми болеем мы, если не поболе числом. Но поговорим о новоявленной, а именно о новом снотворном для Европы. В смысле, с которым теперь европейцы могут спать спокойно. Об американской танковой дивизии.
Дивизия, тем более танковая — это сильное наступательное средство. Здесь спорить никто не будет. Тем более американская, вооруженная всем «лучшим в мире».
17 000 личного состава. 290 танков "Абрамс". 330 единиц БМП и БРМ "Бредли" плюс 348 бронетранспортеров (М113). Кроме того, 24 установки РСЗО, 24 мобильных ЗРК "Авенджер", 50 вертолетов "Апач", 30 "Блэк Хок", 54 "Кайова" и 12 вертолетов РЭБ. В качестве противотанкового вооружения 60 единиц "Тоу", 312 ПТРК "Дракон".
Внушительно? Однозначно. Но, как всегда, есть нюансы.
Американские военные специалисты считают, что успех современного общевойскового боя зависит от высокой огневой мощи, ударной силы и мобильности войск. Наши военные придерживаются того же мнения.
В этом плане присутствие в Европе как на плацдарме вероятного ТВД танковой дивизии вполне оправдано. Это соединение будет служить и в обороне как средство для контратак и тем более в наступлении.

Можно долго и муторно сравнивать «Абрамс», «Лео» и Т-72, но я сейчас сравню не броню и вооружение. Более скромную характеристику, в которой кроется большая суть.
Никогда широко не освещалось, а почему так сильно разошлись пути конструкторов США и СССР в плане… веса? А все просто. Наше правительство, когда утверждалась концепция разработки новых машин, учитывало возможность действия на европейском ТВД.
Отсюда вам и разница в весе: 41 тонна у Т-72 и 60+ у «Абрамса».
И удельное давление на грунт различается неслабо: 0,83-0,87 кг/см. кв. у нас и 1,01-1,07 у американца.
И запас хода тоже немаловажная черта... Звезда
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