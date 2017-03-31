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На лёд выходить небезопасно


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Вчера, 18:25
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На популярном у туристов на Байкале маршруте «Ангасолка - Слюдянка» ледовое покрытие в настоящее время нестабильно, наблюдаются его сильные подвижки, которые влекут образование многокилометровых трещин шириной до 5 метров. Толщина льда вдоль береговой полосы составляет, в среднем, 20 сантиметров. Теплая погода и сильный ветер способствуют образованию там промоин и участков открытой воды.

Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте! Проведение любых мероприятий является опасным для жизни!

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Иркутской области по телефонам 8 (3952) 785-213. На сайте Главного управления размещены карты рисков на наиболее популярных у граждан акваториях Иркутской области с указанием толщины льда, а также действующие ледовые переправы. Информация обновляется еженедельно.

Обратиться с вопросами или сообщить о нарушениях правил безопасности можно на круглосуточный телефон доверия: 8 (3952) 3-99999.

Телефон пожарных и спасателей – 101.
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