На лёд выходить небезопасно

На популярном у туристов на Байкале маршруте «Ангасолка - Слюдянка» ледовое покрытие в настоящее время нестабильно, наблюдаются его сильные подвижки, которые влекут образование многокилометровых трещин шириной до 5 метров. Толщина льда вдоль береговой полосы составляет, в среднем, 20 сантиметров. Теплая погода и сильный ветер способствуют образованию там промоин и участков открытой воды.



Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте! Проведение любых мероприятий является опасным для жизни!



По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Иркутской области по телефонам 8 (3952) 785-213. На сайте Главного управления размещены карты рисков на наиболее популярных у граждан акваториях Иркутской области с указанием толщины льда, а также действующие ледовые переправы. Информация обновляется еженедельно.



Обратиться с вопросами или сообщить о нарушениях правил безопасности можно на круглосуточный телефон доверия: 8 (3952) 3-99999.



Телефон пожарных и спасателей – 101.