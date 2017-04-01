Кто вас рассмешил?

Повод: 1 апреля – День смеха

Александр АКИМОВ,

ветеран ангарской милиции, участник Великой Отечественной войны:

Игорь ЛЕЛЮК,

заведующий отделением ультразвуковой диагностики городской больницы № 1:

Игорь ГАЗИНСКИЙ,

заместитель начальника УМВД России по Ангарску Иркутской области:

Подготовили Оксана ТИХАЯ, Игорь КАРИН, Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото Николая СТЕРНИНА

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- В 1945 году наш батальон перешел границу и расположился после марш-броска на привал. Повар дядя Ваня перед переходом границы получил белоснежную униформу и решил в ней пофорсить. Приготовил обед и перед раздачей стал облачаться в свое новье. И вдруг из-за сопки вывалился японский самолет и открыл огонь. Мы отстреливаемся, а краем глаза видим, как белоснежный дядя Ваня хромая бегает вокруг своей кухни и причитает. Он не успел вдеть ногу во вторую штанину и как бывалый фронтовик понимал, что своим колпаком представляет идеальную мишень. Посмеялись. Но только после того, как сбили самолет.А перед уходом на войну другой юмор был. Мы, парни предпризывного возраста, воровали колхозных лошадей! Была такая у нас привычка - ездить по ночам к девчатам из соседней деревни за рекой. Но вода в реке ледяная, только на лошади можно пробраться. Погуляем и лошадей утром в конюшню возвращаем. А сторожа, добрейшие дядьки, нас цыганами называли. Нам тоже весело было. Правда, когда много позже я приехал в Ангарск, окутанный колючей проволокой, понял, что тот смех мог бы совсем по-другому обернуться. Если бы нас кто-нибудь сдал председателю, то по законам военного времени я мог бы приехать в Ангарск гораздо раньше и совсем в другом вагоне.- Когда я учился в институте, автобусы в Иркутск еще не ходили. Мы ездили на электричках, в которых постоянно кто-то поднимал настроение. Тогда по вагонам ходили музыканты. Один из них играл на баяне. Однажды ему очень активно подпевала собачка. Выглядело это забавно. Мы хозяину говорим: «Смотри, как они спелись. Доставай шапку и двигай по пассажирам за деньгами!»Работая диспетчером на скорой помощи, смеялся над тем, что пишут фельдшера в карточках вызовов. Например: «Диагноз ОРВИ. Сделано: таблетки внутримышечно». Жалею, что не записывал диалоги с пациентами. Об этом можно целую книгу написать юмористическую.А если быть откровенным, то всех смешат ситуации, когда кто-то другой падает. Стоит только фильмы вспомнить с Чарли ЧАПЛИНЫМ. И у меня такая история есть, тоже из студенчества. По платформе в Иркутске шли два глухонемых. Один другому очень увлеченно что-то рассказывал. По сторонам не смотрел и очень уверенно спиной приближался к столбу. Кричать ему бесполезно – не услышит. Оставалось только дождаться развязки. Упавший тогда сильнее всех смеялся, хоть и беззвучно.- Когда я служил в ОМОНе, меня до слез насмешил мой коллега Слава КУЗЬМИН. Дело было в ДК «Современник» в 1999 году. Мы со Славой принимали участие в конкурсе «Мужчина года». По сценарию Слава должен был изображать женщину. Я, соответственно, мужчину, и все это под песню о девушке, брошенной солдатом. Мы вместе заранее репетировали без переодеваний, а в назначенный день за перевоплощение спецназовца Кузьмина взялись наши женщины из группы поддержки. Но я-то об этом не знал! И вот картина следующая. Подхожу к нашей гримерке, открываю дверь и вижу стоящую ко мне спиной… здоровенную бабу! Я, конечно, тут же извинился и закрыл дверь. Стою, злюсь: отдали кому-то нашу гримерку, да еще перед самым выходом на сцену! И тут понимаю: ну не может быть у женщины таких широких плечей. Решаюсь и снова приоткрываю дверь. Ну точно! Стоит Славка и ехидно улыбается!А еще во время отпуска отдыхал в Таиланде. Нас привели в туристическую зону, где были бассейны с водой на любой вкус и цвет. Мы выбрали бассейн с рыбками. Я ведь даже предположить не мог, что будет дальше, а гид улыбнулся, но промолчал. Как только я погрузился в этот «аквариум», вся морская фауна накинулась и стала меня покусывать куда хотела. Было безумно щекотно.