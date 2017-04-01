Кто вас рассмешил?

Повод: 1 апреля – День смехаУлыбайтесь! Это заставляет людей ломать голову: что же у вас на уме?
Александр АКИМОВ,
ветеран ангарской милиции, участник Великой Отечественной войны:
- В 1945 году наш батальон перешел границу и расположился после марш-броска на привал. Повар дядя Ваня перед переходом границы получил белоснежную униформу и решил в ней пофорсить. Приготовил обед и перед раздачей стал облачаться в свое новье. И вдруг из-за сопки вывалился японский самолет и открыл огонь. Мы отстреливаемся, а краем глаза видим, как белоснежный дядя Ваня хромая бегает вокруг своей кухни и причитает. Он не успел вдеть ногу во вторую штанину и как бывалый фронтовик понимал, что своим колпаком представляет идеальную мишень. Посмеялись. Но только после того, как сбили самолет.
А перед уходом на войну другой юмор был. Мы, парни предпризывного возраста, воровали колхозных лошадей! Была такая у нас привычка - ездить по ночам к девчатам из соседней деревни за рекой. Но вода в реке ледяная, только на лошади можно пробраться. Погуляем и лошадей утром в конюшню возвращаем. А сторожа, добрейшие дядьки, нас цыганами называли. Нам тоже весело было. Правда, когда много позже я приехал в Ангарск, окутанный колючей проволокой, понял, что тот смех мог бы совсем по-другому обернуться. Если бы нас кто-нибудь сдал председателю, то по законам военного времени я мог бы приехать в Ангарск гораздо раньше и совсем в другом вагоне.
Игорь ЛЕЛЮК,
заведующий отделением ультразвуковой диагностики городской больницы № 1:
- Когда я учился в институте, автобусы в Иркутск еще не ходили. Мы ездили на электричках, в которых постоянно кто-то поднимал настроение. Тогда по вагонам ходили музыканты. Один из них играл на баяне. Однажды ему очень активно подпевала собачка. Выглядело это забавно. Мы хозяину говорим: «Смотри, как они спелись. Доставай шапку и двигай по пассажирам за деньгами!»
Работая диспетчером на скорой помощи, смеялся над тем, что пишут фельдшера в карточках вызовов. Например: «Диагноз ОРВИ. Сделано: таблетки внутримышечно». Жалею, что не записывал диалоги с пациентами. Об этом можно целую книгу написать юмористическую.
А если быть откровенным, то всех смешат ситуации, когда кто-то другой падает. Стоит только фильмы вспомнить с Чарли ЧАПЛИНЫМ. И у меня такая история есть, тоже из студенчества. По платформе в Иркутске шли два глухонемых. Один другому очень увлеченно что-то рассказывал. По сторонам не смотрел и очень уверенно спиной приближался к столбу. Кричать ему бесполезно – не услышит. Оставалось только дождаться развязки. Упавший тогда сильнее всех смеялся, хоть и беззвучно.
Игорь ГАЗИНСКИЙ,
заместитель начальника УМВД России по Ангарску Иркутской области:
- Когда я служил в ОМОНе, меня до слез насмешил мой коллега Слава КУЗЬМИН. Дело было в ДК «Современник» в 1999 году. Мы со Славой принимали участие в конкурсе «Мужчина года». По сценарию Слава должен был изображать женщину. Я, соответственно, мужчину, и все это под песню о девушке, брошенной солдатом. Мы вместе заранее репетировали без переодеваний, а в назначенный день за перевоплощение спецназовца Кузьмина взялись наши женщины из группы поддержки. Но я-то об этом не знал! И вот картина следующая. Подхожу к нашей гримерке, открываю дверь и вижу стоящую ко мне спиной… здоровенную бабу! Я, конечно, тут же извинился и закрыл дверь. Стою, злюсь: отдали кому-то нашу гримерку, да еще перед самым выходом на сцену! И тут понимаю: ну не может быть у женщины таких широких плечей. Решаюсь и снова приоткрываю дверь. Ну точно! Стоит Славка и ехидно улыбается!
А еще во время отпуска отдыхал в Таиланде. Нас привели в туристическую зону, где были бассейны с водой на любой вкус и цвет. Мы выбрали бассейн с рыбками. Я ведь даже предположить не мог, что будет дальше, а гид улыбнулся, но промолчал. Как только я погрузился в этот «аквариум», вся морская фауна накинулась и стала меня покусывать куда хотела. Было безумно щекотно.
Подготовили Оксана ТИХАЯ, Игорь КАРИН, Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото Николая СТЕРНИНА
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