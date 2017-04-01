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В ряде районов Иркутской области введён режим ЧС


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Сегодня, 18:29
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. В данном случае имеется в виду шелкопряд, который уже много лес точит и подтачиват лесные угодья Иркутской области. В первой декаде мая будут проведены контрольные обследования. После подтверждения наличия очаговой численности вредителя с 15 по 30 мая леса будут обработаны специальным химическим препаратом "Клонрин", – сказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Но в некоторых районах области уже введён режимы чрезвычайной ситуации - в Черемховском районе с 1 апреля 2017 года и в Заларинском районе Иркутской области с 4 апреля 2017 года. Там уже начнутся работы по ликвидации очагов сибирского шелкопряда. Принятие соответствующих постановлений в муниципалитетах позволит заблаговременно заключить контракты на выполнение авиационных работ по уничтожению и подавлению численности вредных организмов в сосновых и кедровых лесах.
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