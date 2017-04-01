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У вас есть любимое стихотворение?


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Повод: 1 апреля 2017 года на 85-м году жизни не стало поэта Евгения ЕВТУШЕНКО

У вас есть любимое стихотворение?
Июль 2015 г. Последний визит Е. ЕВТУШЕНКО в наш город.
Фото из архива редакции


Василий ЗАХАРЧЕНКО,
начальник единой дежурно-диспетчерской службы АГО,
полковник вооруженных сил запаса:

- Когда я учился в классе шестом, меня потрясли стихи Владимира МАЯКОВСКОГО «Я достаю из широких штанин». Для молодого поколения поясню: это стихи о советском паспорте. Мощно написано! Каждым словом как будто гвоздь забивают. Примечательно, что стихи эти я услышал на Украине, где в ту по пору поэты всех национальностей были очень популярны.

Павел МАЗУРЕНКО,
актёр театра «Чудак»:

- Леонид МАРТЫНОВ «След»:

А ты?
Входя в дома любые –
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Это стихотворение – девиз моего родного театра «Росток». Читаем его с раннего детства.

Оксана СМОЛЯКОВА,
учитель химии лицея № 2:

- «Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит…» Евгения ЕВТУШЕНКО. Потому что близко по душе. То же самое у меня было в жизни. Рассказать не могу, это личное…

Виктория ЧАСОВИТИНА,
методист ДЮЦ «Перспектива»:

- Очень люблю творчество Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА, его стихи и песни. Сейчас приходит на ум песня «Зум-зум-зум»:

«Мои уши не знают ничего,
кроме музыки рэгги,
Небо и земля работают
под музыку рэгги,
Никто в мире никогда не слышал
этой музыки рэгги,
Но Лев Толстой писал тексты
исключительно для музыки рэгги».

Эти слова и музыка дают позитивный настрой. Я ежедневно слушаю Гребенщикова, он во всём видит необычное.

Галина АПАНОВА,
начальник СУ УМВД России
по Ангарску:

- Это вы меня, что называется, врасплох застали. Скорее всего любимых стихов у меня нет. Поэзия вообще не моя стихия. Профиль работы на другой жанр настраивает. Юридической прозы.

Диана ЯНУЩАК,
врач-реаниматолог, УЗД
городской больницы № 1:

- Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Каждый день на ум эти строчки приходят. Они написаны в 1866 году, но до сих пор не потеряли своей актуальности. Бывает, где-нибудь в транспорте или магазине встретишь неадекватного человека, которому так и подмывает сказать: «Ну откуда вы такие беретесь?» Успокаиваешь себя тем, что не все можно и нужно понимать.

Людмила КОВАЛЬЧУК,
председатель общественной
организации маломобильных
инвалидов и колясочников:

- Я иду по широкому полю,
И колосья играют слегка.
Вдруг цветок василька голубого
Наклоняется, нежно маня…

Это мое стихотворение. Я его читала со сцены ДК «Современник» на первом конкурсе «Россияночка» 22 года назад. А написала еще раньше, когда жила в Кировской области. У нас за домом были пшеничные поля, на которых встречались васильки.

Юлия КОРОТИЧ,
руководитель «Чебуречной»:

- Почему-то на ум сразу пришло «Я помню чудное мгновенье…» ПУШКИНА. С сыном Яриком (он второклассник) учим «У Лукоморья дуб зеленый». А с малым, Алексеем, читаем сейчас Агнию БАРТО: «Идет бычок, качается…», «Уронили мишку на пол…», «Зайку бросила хозяйка…». Удивительнейшая поэтесса! В её таких простеньких на первый взгляд четверостишиях большая и добрая магия.

Борис СИРОТА,
руководитель группы
строительного контроля УКС АНХК:

- Со студенческих лет запала в душу песня «Сережка ольховая лёгкая, будто пуховая…», слова Евгения Евтушенко. Её мы часто пели под гитару в стройотрядах у костра. Теперь она ассоциируется у меня с молодостью. Вот и сейчас такая ностальгия накатила…

Наталья АРЦИБАШЕВА,
начальник управления по работе
с населением Ленинского округа администрации
города Иркутска:

- Я вообще люблю поэзию, она для души, не всё же нам федеральные законы читать. А нравится всегда то, что западает в душу, запоминается. Моё любимое стихотворение Эдуарда АСАДОВА:

Пока мы живы, можно всё исправить,
Всё осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.


Сергей ВОЙТЕНКО,
тренер по лыжным гонкам:

-«У Лукоморья дуб зелёный»! А что, всё жизненно – и дуб, и кот есть, и ходит кругами. Вот нам бы так пожить спокойно и размеренно, как в этом стихотворении!

Оксана ДИКАЯ,
заведующая отделом
художественного творчества
МБУК «Художественный центр»:

Мне больше нравятся стихи с настроением, лёгкие. Моё любимое:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!..
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