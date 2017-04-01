У вас есть любимое стихотворение?

Повод: 1 апреля 2017 года на 85-м году жизни не стало поэта Евгения ЕВТУШЕНКОИюль 2015 г. Последний визит Е. ЕВТУШЕНКО в наш город.
Фото из архива редакции
Василий ЗАХАРЧЕНКО,
начальник единой дежурно-диспетчерской службы АГО,
полковник вооруженных сил запаса:
- Когда я учился в классе шестом, меня потрясли стихи Владимира МАЯКОВСКОГО «Я достаю из широких штанин». Для молодого поколения поясню: это стихи о советском паспорте. Мощно написано! Каждым словом как будто гвоздь забивают. Примечательно, что стихи эти я услышал на Украине, где в ту по пору поэты всех национальностей были очень популярны.
Павел МАЗУРЕНКО,
актёр театра «Чудак»:
- Леонид МАРТЫНОВ «След»:А ты?
Входя в дома любые –
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
Это стихотворение – девиз моего родного театра «Росток». Читаем его с раннего детства.
Оксана СМОЛЯКОВА,
учитель химии лицея № 2:
- «Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит…» Евгения ЕВТУШЕНКО. Потому что близко по душе. То же самое у меня было в жизни. Рассказать не могу, это личное…
Виктория ЧАСОВИТИНА,
методист ДЮЦ «Перспектива»:
- Очень люблю творчество Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА, его стихи и песни. Сейчас приходит на ум песня «Зум-зум-зум»: «Мои уши не знают ничего,
кроме музыки рэгги,
Небо и земля работают
под музыку рэгги,
Никто в мире никогда не слышал
этой музыки рэгги,
Но Лев Толстой писал тексты
исключительно для музыки рэгги».
Эти слова и музыка дают позитивный настрой. Я ежедневно слушаю Гребенщикова, он во всём видит необычное.
Галина АПАНОВА,
начальник СУ УМВД России
по Ангарску:
- Это вы меня, что называется, врасплох застали. Скорее всего любимых стихов у меня нет. Поэзия вообще не моя стихия. Профиль работы на другой жанр настраивает. Юридической прозы.
Диана ЯНУЩАК, - Умом Россию не понять,
врач-реаниматолог, УЗД
городской больницы № 1:
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
Каждый день на ум эти строчки приходят. Они написаны в 1866 году, но до сих пор не потеряли своей актуальности. Бывает, где-нибудь в транспорте или магазине встретишь неадекватного человека, которому так и подмывает сказать: «Ну откуда вы такие беретесь?» Успокаиваешь себя тем, что не все можно и нужно понимать.
Людмила КОВАЛЬЧУК, - Я иду по широкому полю,
председатель общественной
организации маломобильных
инвалидов и колясочников:
И колосья играют слегка.
Вдруг цветок василька голубого
Наклоняется, нежно маня…
Это мое стихотворение. Я его читала со сцены ДК «Современник» на первом конкурсе «Россияночка» 22 года назад. А написала еще раньше, когда жила в Кировской области. У нас за домом были пшеничные поля, на которых встречались васильки.
Юлия КОРОТИЧ,
руководитель «Чебуречной»:
- Почему-то на ум сразу пришло «Я помню чудное мгновенье…» ПУШКИНА. С сыном Яриком (он второклассник) учим «У Лукоморья дуб зеленый». А с малым, Алексеем, читаем сейчас Агнию БАРТО: «Идет бычок, качается…», «Уронили мишку на пол…», «Зайку бросила хозяйка…». Удивительнейшая поэтесса! В её таких простеньких на первый взгляд четверостишиях большая и добрая магия.
Борис СИРОТА,
руководитель группы
строительного контроля УКС АНХК:
- Со студенческих лет запала в душу песня «Сережка ольховая лёгкая, будто пуховая…», слова Евгения Евтушенко. Её мы часто пели под гитару в стройотрядах у костра. Теперь она ассоциируется у меня с молодостью. Вот и сейчас такая ностальгия накатила…
Наталья АРЦИБАШЕВА,
начальник управления по работе
с населением Ленинского округа администрации
города Иркутска:
- Я вообще люблю поэзию, она для души, не всё же нам федеральные законы читать. А нравится всегда то, что западает в душу, запоминается. Моё любимое стихотворение Эдуарда АСАДОВА:Пока мы живы, можно всё исправить,
Всё осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.
Сергей ВОЙТЕНКО,
тренер по лыжным гонкам:
-«У Лукоморья дуб зелёный»! А что, всё жизненно – и дуб, и кот есть, и ходит кругами. Вот нам бы так пожить спокойно и размеренно, как в этом стихотворении!
Оксана ДИКАЯ,
заведующая отделом
художественного творчества
МБУК «Художественный центр»:
Мне больше нравятся стихи с настроением, лёгкие. Моё любимое:Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!..