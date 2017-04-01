У вас есть любимое стихотворение?

Повод: 1 апреля 2017 года на 85-м году жизни не стало поэта Евгения ЕВТУШЕНКО

Фото из архива редакции



Василий ЗАХАРЧЕНКО,

начальник единой дежурно-диспетчерской службы АГО,

полковник вооруженных сил запаса:



Павел МАЗУРЕНКО,

актёр театра «Чудак»:

Оксана СМОЛЯКОВА,

учитель химии лицея № 2:

Виктория ЧАСОВИТИНА,

методист ДЮЦ «Перспектива»:

Галина АПАНОВА,

начальник СУ УМВД России

по Ангарску:

Диана ЯНУЩАК,

врач-реаниматолог, УЗД

городской больницы № 1:

Людмила КОВАЛЬЧУК,

председатель общественной

организации маломобильных

инвалидов и колясочников:

Юлия КОРОТИЧ,

руководитель «Чебуречной»:

Борис СИРОТА,

руководитель группы

строительного контроля УКС АНХК:

Наталья АРЦИБАШЕВА,

начальник управления по работе

с населением Ленинского округа администрации

города Иркутска:

Сергей ВОЙТЕНКО,

тренер по лыжным гонкам:

Оксана ДИКАЯ,

заведующая отделом

художественного творчества

МБУК «Художественный центр»:

- Когда я учился в классе шестом, меня потрясли стихи Владимира МАЯКОВСКОГО «Я достаю из широких штанин». Для молодого поколения поясню: это стихи о советском паспорте. Мощно написано! Каждым словом как будто гвоздь забивают. Примечательно, что стихи эти я услышал на Украине, где в ту по пору поэты всех национальностей были очень популярны.- Леонид МАРТЫНОВ «След»:Это стихотворение – девиз моего родного театра «Росток». Читаем его с раннего детства.- «Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит…» Евгения ЕВТУШЕНКО. Потому что близко по душе. То же самое у меня было в жизни. Рассказать не могу, это личное…- Очень люблю творчество Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА, его стихи и песни. Сейчас приходит на ум песня «Зум-зум-зум»:Эти слова и музыка дают позитивный настрой. Я ежедневно слушаю Гребенщикова, он во всём видит необычное.- Это вы меня, что называется, врасплох застали. Скорее всего любимых стихов у меня нет. Поэзия вообще не моя стихия. Профиль работы на другой жанр настраивает. Юридической прозы.Каждый день на ум эти строчки приходят. Они написаны в 1866 году, но до сих пор не потеряли своей актуальности. Бывает, где-нибудь в транспорте или магазине встретишь неадекватного человека, которому так и подмывает сказать: «Ну откуда вы такие беретесь?» Успокаиваешь себя тем, что не все можно и нужно понимать.Это мое стихотворение. Я его читала со сцены ДК «Современник» на первом конкурсе «Россияночка» 22 года назад. А написала еще раньше, когда жила в Кировской области. У нас за домом были пшеничные поля, на которых встречались васильки.- Почему-то на ум сразу пришло «Я помню чудное мгновенье…» ПУШКИНА. С сыном Яриком (он второклассник) учим «У Лукоморья дуб зеленый». А с малым, Алексеем, читаем сейчас Агнию БАРТО: «Идет бычок, качается…», «Уронили мишку на пол…», «Зайку бросила хозяйка…». Удивительнейшая поэтесса! В её таких простеньких на первый взгляд четверостишиях большая и добрая магия.- Со студенческих лет запала в душу песня «Сережка ольховая лёгкая, будто пуховая…», слова Евгения Евтушенко. Её мы часто пели под гитару в стройотрядах у костра. Теперь она ассоциируется у меня с молодостью. Вот и сейчас такая ностальгия накатила…- Я вообще люблю поэзию, она для души, не всё же нам федеральные законы читать. А нравится всегда то, что западает в душу, запоминается. Моё любимое стихотворение Эдуарда АСАДОВА:-«У Лукоморья дуб зелёный»! А что, всё жизненно – и дуб, и кот есть, и ходит кругами. Вот нам бы так пожить спокойно и размеренно, как в этом стихотворении!Мне больше нравятся стихи с настроением, лёгкие. Моё любимое: