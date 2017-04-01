Взял взятку-выплати больше

Полицейский, который в последующем был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, задержан при получении денег в размере 15 тысяч рублей от предпринимателя. Как выяснили оперативные сотрудники, указанную сумму обвиняемый получил за то, что не стал привлекать владельца торговой точки к административной ответственности", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Сотрудниками оперативно-разыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области в августе 2016 года было установлено данное преступление, совершенное участковым уполномоченным отдела полиции №3 МУ МВД России "Братское".



Бывший сотрудник полиции в Братске получил условный срок за взятку в 15 тысяч рублей. Кроме того, недобросовестный бывший сотрудник уплатит 45 тысяч рублей штрафа.



