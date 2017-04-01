Когда вы поверили, что Бог есть?

Повод: 16 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресение

Фото Николая СТЕРНИНА



Марина ЕЛИСЕЕВА, член клуба садоводов «Надежда»:

Ольга АНДРЕЕВА,

руководитель танцевальной

и театральной студии

для инвалидов:

Сергей ГАЛИЦИН,

преподаватель воскресной

школы при казачьем храме:

Марина ГАВРИЛОВА,

руководитель праздничного агентства «Арлекино»:

Владимир КУЛИКОВ,

замдиректора школы № 37:

Светлана ПОЛЫГАЕВА,

преподаватель философии

политехнического техникума, поэт:

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- В 93-м году я родила сына. Дался он мне нелегко, и я сразу поняла, что Святославом, как планировала, называть его не буду. Только Богданом, т.е. Богом данным, но речь не об этом. Однажды во время прогулки с новорожденным в районе 12а микрорайона я шла с коляской, положив на её ручку книгу, которую читала. Тихая, спокойная улица. И вдруг ощутила, словно бы толкнул кто-то. Оторвав глаза от книги, я увидела прямо перед собой глубокую строительную яму без всяких ограждений. Передние колеса коляски уже нависли над ней. Вот кто меня тогда толкнул?- Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. Несколько лет назад я мечтала, чтобы в нашем городе появилась какая-нибудь творческая студия для особенных детей. Чтобы они могли не только лечиться, но и общаться, развиваться, проявлять себя. Казалось, это совершенно нереальная для Ангарска затея – нет ни помещения, ни специалистов. Но я познакомилась с Анастасией ГОРОХОВОЙ, которая занимается музыкой с детьми-инвалидами, она стала моей единомышленницей и соратницей. И вот уже наша студия есть, она работает, мы готовим нашу первую постановку. Разве смогла бы я, мама двоих детей, один из которых серьёзно болен, сделать всё это без помощи свыше?- Я с детства мечтал побывать в Иерусалиме. В 2012 году эта мечта, наконец, осуществилась. У храма Гроба Господня меня, взрослого мужчину, посетили неизведанные ранее ощущения: по коже бежали мурашки и едва не выступили слёзы! Я отчетливо ощутил присутствие высших сил. А ведь мне приходилось бывать в храмах куда больше и величественнее, чем этот.- Это случилось летом на Байкале. Мы с друзьями поехали отдыхать на Малое море и взяли с собой ружье-воздушку, чтобы стрелять по банкам. Мы старались не оставлять ружье без присмотра, но оно все-таки выстрелило. Один из детей, дождавшись, пока наше внимание отвлечется на что-то другое, взял его в руки. Пуля влетела в толпу и обожгла меня, пройдя в нескольких миллиметрах от почки. Позже, вспоминая этот случай, я поняла, что родилась в рубашке и Господь за мною присматривает. Случись что посерьезнее, меня просто не успели бы довезти до ближайшего населенного пункта.- К вере я пришёл поздно, мне было уже около 30 лет, когда я покрестился. Я тогда работал в строительной компании, график был ненормированный, сплошная суета. Вера дала мне возможность по-другому увидеть жизнь, отличить пустое от вечного. И знаете, жизнь наладилась, даже появилась любимая работа.- 13 лет назад я шла по улице. Был снег, ветер, холод. И вдруг у меня возникло ощущение, что через меня прошёл горячий луч от головы до ног, а в голове прозвучала чёткая фраза: «Я есмь Отец». Не помню, как дошла до остановки, меня будто взяли на ладонь и пронесли, стало очень жарко. Это ощущение длилось около минуты. После этого я стала писать стихи, записывать мысли, открывшиеся мне откровения, чего до этого не делала. Сейчас я ощущаю тесную связь с Отцом, научилась понимать его знаки. Если встречается мне человек, которого раньше я бы назвала плохим, то теперь считаю его учителем, если правильно прохожу испытание им, то он надолго исчезает из моей жизни.