Когда вы поверили, что Бог есть?

Повод: 16 апреля – Пасха, Светлое Христово ВоскресениеВ счастливые минуты - хвали Бога. В трудные минуты - ищи Бога. В тихие минуты - поклоняйся Богу. В минуты боли - доверяйся Богу и каждую минуту - благодари Бога!
Фото Николая СТЕРНИНА
Марина ЕЛИСЕЕВА, член клуба садоводов «Надежда»:
- В 93-м году я родила сына. Дался он мне нелегко, и я сразу поняла, что Святославом, как планировала, называть его не буду. Только Богданом, т.е. Богом данным, но речь не об этом. Однажды во время прогулки с новорожденным в районе 12а микрорайона я шла с коляской, положив на её ручку книгу, которую читала. Тихая, спокойная улица. И вдруг ощутила, словно бы толкнул кто-то. Оторвав глаза от книги, я увидела прямо перед собой глубокую строительную яму без всяких ограждений. Передние колеса коляски уже нависли над ней. Вот кто меня тогда толкнул?
Ольга АНДРЕЕВА,
руководитель танцевальной
и театральной студии
для инвалидов:
- Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. Несколько лет назад я мечтала, чтобы в нашем городе появилась какая-нибудь творческая студия для особенных детей. Чтобы они могли не только лечиться, но и общаться, развиваться, проявлять себя. Казалось, это совершенно нереальная для Ангарска затея – нет ни помещения, ни специалистов. Но я познакомилась с Анастасией ГОРОХОВОЙ, которая занимается музыкой с детьми-инвалидами, она стала моей единомышленницей и соратницей. И вот уже наша студия есть, она работает, мы готовим нашу первую постановку. Разве смогла бы я, мама двоих детей, один из которых серьёзно болен, сделать всё это без помощи свыше?
Сергей ГАЛИЦИН,
преподаватель воскресной
школы при казачьем храме:
- Я с детства мечтал побывать в Иерусалиме. В 2012 году эта мечта, наконец, осуществилась. У храма Гроба Господня меня, взрослого мужчину, посетили неизведанные ранее ощущения: по коже бежали мурашки и едва не выступили слёзы! Я отчетливо ощутил присутствие высших сил. А ведь мне приходилось бывать в храмах куда больше и величественнее, чем этот.
Марина ГАВРИЛОВА,
руководитель праздничного агентства «Арлекино»:
- Это случилось летом на Байкале. Мы с друзьями поехали отдыхать на Малое море и взяли с собой ружье-воздушку, чтобы стрелять по банкам. Мы старались не оставлять ружье без присмотра, но оно все-таки выстрелило. Один из детей, дождавшись, пока наше внимание отвлечется на что-то другое, взял его в руки. Пуля влетела в толпу и обожгла меня, пройдя в нескольких миллиметрах от почки. Позже, вспоминая этот случай, я поняла, что родилась в рубашке и Господь за мною присматривает. Случись что посерьезнее, меня просто не успели бы довезти до ближайшего населенного пункта.
Владимир КУЛИКОВ,
замдиректора школы № 37:
- К вере я пришёл поздно, мне было уже около 30 лет, когда я покрестился. Я тогда работал в строительной компании, график был ненормированный, сплошная суета. Вера дала мне возможность по-другому увидеть жизнь, отличить пустое от вечного. И знаете, жизнь наладилась, даже появилась любимая работа.
Светлана ПОЛЫГАЕВА,
преподаватель философии
политехнического техникума, поэт:
- 13 лет назад я шла по улице. Был снег, ветер, холод. И вдруг у меня возникло ощущение, что через меня прошёл горячий луч от головы до ног, а в голове прозвучала чёткая фраза: «Я есмь Отец». Не помню, как дошла до остановки, меня будто взяли на ладонь и пронесли, стало очень жарко. Это ощущение длилось около минуты. После этого я стала писать стихи, записывать мысли, открывшиеся мне откровения, чего до этого не делала. Сейчас я ощущаю тесную связь с Отцом, научилась понимать его знаки. Если встречается мне человек, которого раньше я бы назвала плохим, то теперь считаю его учителем, если правильно прохожу испытание им, то он надолго исчезает из моей жизни.
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