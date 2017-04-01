Роскачество совместно с Минпромторгом России проверят качество

Роскачество совместно с Минпромторгом России представило подробный план проведения исследований в 2017 году. В список категорий для всероссийских исследований качества товаров вошла молочная и мясная продукция, бакалея, школьная форма, алкогольные напитки и даже антивирусы

Подробный план веерных исследований представили общественности Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и глава Роскачества Максим Протасов.



В список всероссийских исследований качества товаров на российском рынке вошли наиболее популярные у россиян категории товаров. По «заявкам» потребителей со всей России Роскачество исследует молочную (творог, кефир, сметана, сыр) и мясную (свинина, колбасы, сосиски) продукцию, детское питание, напитки (негазированная вода, морс, квас). В 2017 году будут продолжены исследования качества школьной формы и международные исследования IT-продуктов и электроники (посудомоечные машины, антивирусные программы).



«Безусловно, больший интерес у населения вызывают продукты питания, но мы все-таки настаиваем на том, чтобы было больше других потребительских товаров, в том числе, легкой промышленности. Исследования дают нам хорошую почву для принятия осмысленных управленческих решений, а также для переговоров с теми, кто по разным причинам не всегда производит и реализует качественную продукцию», - отметил в своем выступлении Виктор Евтухов



Так, первые исследования школьной формы выявили важную проблему – низкое качество исходного сырья. В 2017 году будут продолжены исследования качества школьной формы. Также будет проведен мониторинг качества одежды для взрослых – это и деловые костюмы, и повседневные элементы одежды, как джинсы.



В соответствии с поручением Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в план исследований войдет алкогольная продукция (пиво, водка).



Кроме того, в России будет запущен новый по формату проект исследования хлеба. Как сообщил Виктор Евтухов, «в каждом федеральном округе будут проходить свои закупки и свои исследования, каждый месяц Роскачество будет анализировать качество хлеба в 6-10 регионах и локально предоставлять результаты. К концу года будет исследовано качество хлеба по всей стране и создана наглядная карта результатов».



По словам Максима Протасова, Роскачество также работает над повышением потребительской осведомленности и ликвидацией мифов. «Многие товары отечественного производства сейчас недооценены рынком. Результаты веерных исследований увеличивают спрос на лучшие товары на рынке и помогают гражданам страны избавиться от безосновательных потребительских страхов относительно всех товаров, которыми мы пользуемся каждый день Будь то «кража» персональных данных мобильными приложениями или наличие нитратов в овощах».