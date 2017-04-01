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Пневмопушкой по колонии


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Сегодня, 14:48
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Ка сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области у задержанных изъяли 198 граммов гашиша и гашишное маслообразная смесь массой 18 граммов

Мужчин задержали у стен колонии со свертком в руках.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, задержанные не отрицали, что запрещенная посылка предназначалась осужденным, которые отбывают наказание ИК № 2.

Злоумышленников передали полицейским. Экспертиза показала, что в свертке находятся наркотики - гашиш массой 198 граммов и гашишное маслообразное месиво массой 18 граммов.

СО СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Задержанным мужчинам грозит от трех до десяти лет тюрьмы
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