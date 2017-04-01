Пневмопушкой по колонии

Ка сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области у задержанных изъяли 198 граммов гашиша и гашишное маслообразная смесь массой 18 граммов



Мужчин задержали у стен колонии со свертком в руках.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, задержанные не отрицали, что запрещенная посылка предназначалась осужденным, которые отбывают наказание ИК № 2.



Злоумышленников передали полицейским. Экспертиза показала, что в свертке находятся наркотики - гашиш массой 198 граммов и гашишное маслообразное месиво массой 18 граммов.



СО СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Задержанным мужчинам грозит от трех до десяти лет тюрьмы