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Накрыли еще одну банду наркодельцов


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Сегодня, 15:16
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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области провели успешную операцию, направленную на задержание группы, участники которой обвиняются в создании широкой сети распространения наркотических средств - героина на территории нескольких районов региона.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативниками совместно со следователями собран достаточный объем доказательственной базы, свидетельствующей о противоправной деятельности группы наркодельцов.

По имеющимся данным, в противоправной деятельности обвиняются четверо человек, причем трое из которых являются наркозависимыми и двое ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и незаконный оборот наркотических средств.

По версии сыщиков, члены группы осуществляли сбыт героина, соблюдая меры конспирации, как путем прямой передачи клиенту, так и дистанционно – с использованием так называемых тайников-закладок.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и иные вещественные доказательства. 17 апреля в ходе задержания и проведения личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у предполагаемого организатора героин массой свыше 100 граммов, что составляет около 10,5 тысяч разовых доз. Такая партия на черном рынке могла оцениваться на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Кроме того, полицейскими зафиксированы несколько фактов сбыта наркотиков в Усолье-Сибирском и Боханском районе.

По данным фактам следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наложением штрафа до 500 тысяч рублей.

По ходатайству следственных органов Усольский городской суд избрал в отношении всех участников группы меру пресечения в виде заключения под стражу.

Всего с начала года сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области из незаконного оборота изъято свыше 370 кг наркотических веществ.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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