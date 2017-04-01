Кого вы ищете?



Ушли, чтобы вернуться

Ольга КНЯЗЕВА

Мария ХАЛТРУЕВА,

визажист:

Владимир ЯСТРЕБОВ,

предприниматель:

Алексей КАРАГАЙ,

дознаватель по Ангарскому

району, старший лейтенант

внутренней службы:



Татьяна ВАСИЛЬЕВА,

замдиректора школы № 17:

Марина КОРЕНЕВА,

председатель ангарской

территориальной организации профсоюзов работников

государственных учреждений:

Галина БИТЮКОВА,

методист станции юных

техников:



Светлана, психолог:



Елена ПАХОМЕНКО,

начальник отдела по молодёжной политике администрации АГО:

Надежда ГВОЗДЕВА,

художественный руководитель ансамбля «Сибирские казаки»:

Анжелика ЕРШОВА, руководитель общественной организации

«Большая семья»:

Екатерина ЕФИМОВА,

директор магазина «Наша ферма»:



Валентина Аврамовна

ВОЛКОВА,

ангарчанка, выпускница

школы-интерната № 7,

бывший начальник управления

по опеке и попечительству

г. Иркутска:

Ольга НОВОКРЕЩЕННЫХ,

заведующая

выставочного зала

городского музея:

Александр НЕФ,

сын создателя фирмы

«ОНЕКА» О.Нефа:

Галина АМЯГА,

журналист:

Миле и Нике (имена изменены) по 12 лет, они учатся в одном классе, дружат. У обеих благополучные, хотя и неполные семьи. У подростков есть всё, что необходимо. 13 апреля, после школы, девочки пошли гулять. Как только Ника перестала отвечать на звонки, её мама забила тревогу.- вспоминает Любовь, мама Ники.Ориентировки с фотографиями девочек и их приметами были разосланы по всем экипажам наружного патрулирования, в тот же день к поискам подключились волонтёры. Нашли девочек в садоводстве «Юбилейное». Они нашли там заброшенный незапертый дом без света и тепла. Сторож увидела, что по участкам бродят незнакомые девочки, позвонила в полицию., - недоумевает Любовь.Отдельно решили пожить и 15-летние ученицы школы № 2 Марина и Наташа (имена изменены). Девочки добрались до микрорайона Китой, там живёт дядя Марины. Они знали, что его дома не будет несколько дней. Спустя четыре дня Наташа сама позвонила своему другу, рассказала, где они. Он сообщил социальному педагогу в школе, что девочки вышли на связь. Спустя несколько часов социальный педагог уже была в Китое и забирала беглянок домой. Почему ушли? Ответить не смогли.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции говорят о синдроме бродяжничества.- анализирует инспектор ПДН отдела полиции № 2 Анна ДОЛГОРУКОВА.Психологи говорят, что синдром бродяжничества больше штамп, чем диагноз.- пояснила нашей газете медицинский психолог ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» Татьяна БИЧЕВИНА.- Не кого, а что. Ищу красивое платье. Вроде столько всего висит, а начинаешь мерить – ничего не подходит. Всё шьют на плоских и худых!- Семьи для общения и проведения совместного досуга. У нас трое детей: 14, 11 и 5 лет. Сейчас вот хочется в Иркутск, в недавно открывшийся там батут-центр, нужны компаньоны. Может, есть семьи, которые захотят присоединиться? Телефон воздержусь публично озвучивать. Адрес электронной почты: admin@gps4gis.ru- Долгое время я искал своего первого тренера по греко-римской борьбе, несколько лет назад он уехал в Новосибирск. А какая команда у нас была! Да и тренер для спортсмена – второй отец. Нашёл благодаря социальным сетям. Он был очень рад нашей встрече, пусть и виртуальной. Теперь ищу своих сослуживцев, с которыми были вместе в армии на Дальнем Востоке.- Спонсора, который помог бы нам облагородить школьную территорию. У нас вокруг школы три гектара земли, но даже поля футбольного нет! Торчат сломанные турники, обвешанные объявлениями, что на них лазить нельзя. Мечтаем иметь свой корт.- Ищу своих родственников до седьмого колена – составляю генеалогическое древо. По линии отца более или менее известны прадеды, их дети. А вот мамина линия прорисована плохо – ничего неизвестно даже о бабушке. Если бы я этим не занималась, никогда бы не узнала, что Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – троюродный брат моей матери! А один из основателей группы «Цветы» Сергей ДЬЯЧКОВ – родственник со стороны отца!- У меня много знакомых, но я всё время ищу новых друзей. И нахожу! Три года назад была в Греции. Плывем на корабле, регистрируемся. Я пишу «Галина. Россия». И оказалось, что на корабле плывет австрийка, которую родители назвали Галиной в честь УЛАНОВОЙ. Она впервые встретила русскую женщину с таким именем. До сих пор переписываемся, Галина приглашает меня к себе на ранчо. Как-нибудь поеду.- Три года искала покупателей на свою квартиру! Наконец, нашла и уезжаю в Санкт-Петербург, где живет моя дочь. Я родилась в Ангарске, прожила здесь 50 лет, но уезжаю с легкой душой.- Ищу секрет вечной молодости! С подругами смеёмся: мы лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Но стареть не хочется.- В последнее время пытаюсь найти покой, мечтаю об отпуске. Создавать праздник очень трудоемко, теряю много энергии.- С самого начала работы нашей организации всё время ищем благотворителей. А еще ответственных матерей и отцов для работы по проекту «Чужих детей не бывает».- Ищу местных фермеров, которые могли бы сдавать на продажу мясо, молочку, печь хлеб и т.п. В Ангарском районе таких очень мало. Приходится ездить в Иркутский район и дальше, до самой Бурятии. А так хотелось бы работать с теми, кто живёт рядом!- Сейчас как раз едем в поезде (собрались с мужем навестить сына с внуками в Новосибирске) и вспоминаем, как в поезде же году в 84-м познакомились с узбеком Мухалматом из г. Яйпан в Ферганской долине. Он был учителем физкультуры, в Иркутск ехал посмотреть Байкал, в те годы еще ходил поезд Ташкент-Иркутск. Эта дорожная встреча переросла в настоящую дружбу, он к нам и в гости приезжал, мы и посылками обменивались, плов научил нас делать… А в 90-х, как эта заваруха началась, мы его потеряли. Очень жалко. Интересный был человек, наш, советский.- Работая над книгой «Художники Ангарска» (вышла в 2014 году), мы обнаружили много несправедливо забытых имен. Была бы благодарна за любую информацию о супругах МУХИНЫХ. Работали в городе в 70-х годах такие прикладники, умеющие делать буквально все: резьбу по дереву, гипс, витражи, композиции цветочные под эпоксидкой… По моим прикидкам, в этом году у них должен быть юбилей. Но куда они делись и где сейчас живут и работают, мы не знаем. Контактный телефон музея 52-34-02.- Ищем и будем рады встрече с поклонниками творчества отца, посетителями его галереи, бывшими заказчиками. После его смерти в ноябре 2016 года многие, очевидно, решили, что с ним умерла и фирма. Но нет. Мы продолжаем работать над тем, чему нас научил отец: багет, рамы, печать на холсте, картины из камня, оформление нестандартных вещей, подсветка вышивок и икон, модульные фотографии под свой размер… С удовольствием покажем галерею – все живо, все сохранено. Запишите новый сотовый телефон: 8-9025-123-865.- Пользуясь, что называется, служебным положением, ищу информацию о сегодняшнем местожительстве Эльвиры Ивановны АЛЗОЕВОЙ, бывшей учительницы немецкого языка в школе № 40, а потом директора первой школы в поселке Улькан на БАМе. Она там вышла замуж, у меня хранится ее семейная фотография с надписью «Дочурке от бамовских родителей». Мечтаю ее разыскать. Тел. 52-23-17.