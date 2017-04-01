В каких городах чаще угоняют автомобили

Составлен ТОП-5 городов РФ по частоте совершения угонов автомобилей. По итогам проведенного исследования, в их число вошли Смоленск, Санкт-Петербург, Курган, Кемерово,Ставрополь и Москва. Об уровне рисков кражи транспортного средства в городах РФ рассказали аналитики «Альфастрахования» после изучения имеющихся материалов.





Пятую строчку по количеству угонов разделили Ставрополь и Москва. Все обработанные данные учитывают статистику по угонам за 2016 год.



Отметим, что ранее Санкт-Петербург не поднимался выше 6-7 строчек соответствующего антирейтинга. Причины роста статистики краж авто на сегодня не называются, однако резкий скачок на 2-ю строчку – необычное явление. На сегодня вероятность угона автомобиля во на территории Северной столицы достигла показателя в 0,29%. Чаще всего преступники похищают Kia Sportage, BMW X1, Mazda CX-5, Hyundai Solaris и Hyundai IX35. Безусловным лидером среди городов РФ по количеству угонов оказался Смоленск. В этом городе риск лишиться транспорта достиг 0,66%. На третьей позиции разместился Курган с показателем 0,24%.

Автор: Валерий Антонов Актуальные новости