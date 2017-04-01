Лучший учитель и воспитатель получили по автомобилю



- Без учителя и воспитателя любая школа или детский сад - просто здание, если там не работают учителя, которые готовы своим примером показывать молодому поколению, как жить дальше. В рамках форума прошел ряд областных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Очень трудно провести грань между профессией учителя и воспитателя, каждый учитель – это воспитатель, а воспитатель – это учитель. Но тем не менее среди участников определены лучшие профессионалы, которые будут представлять Приангарье перед всей страной, - эти слова глава региона приведены на сайте Комсомольская правда.



Как сообщила министр образования региона Валентина Перегудова, региональные этапы профессиональных конкурсов «Учитель года – 2017» и «Воспитатель года – 2017» традиционно проводились в два этапа – заочный и очный. Для участия в заочном этапе пакеты конкурсных документов представили 29 учителей и 29 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. По результатам конкурсной экспертизы, в очный этап, которой проходил в областном центре с 17 по 23 апреля, прошли 20 учителей и 15 воспитателей из 24 муниципальных образований Приангарья.



Заочный этап конкурса «Учитель года – 2017» включал в себя три конкурсных задания: «Визитная карточка», «Интернет-ресурс» и эссе «Я – учитель». Участники заочного этапа конкурса «Воспитатель года – 2017» также представили документы к конкурсным заданиям «Визитная карточка участника», «Интернет-ресурс», «Педагогическая находка» и эссе «Я – педагог».



В рамках очного этапа конкурсантам необходимо было провести урок, методический семинар и мастер-класс, представить образовательный проект и продемонстрировать свою компетентность и творческие способности в ходе педагогического совета и круглого стола.



Претендентам на звание «Лучший воспитатель Иркутской области 2017 года» предлагалось провести педагогическое мероприятие с детьми, мастер-класс, выступить с публичной лекцией и принять участие в круглом столе «Профессиональный разговор».



По итогам конкурсных мероприятий, «Учителем года – 2017» в Иркутской области признана учитель математики экспериментального лицея «Научно-образовательный комплекс» города Усть-Илимска Ольга Кисиленко. Победу в региональном этапе конкурса «Воспитатель года – 2017» одержал педагог-психолог детского сада комбинированного вида № 98 города Братска Виталий Варавин. Именно эти специалисты осенью представят Приангарье на Всероссийских конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года».



В пятерку лучших учителей Иркутской области вошли также учитель иностранного языка школы № 9 Усть-Кутского района Наталья Ульянова, учитель русского языка и литературы школы № 40 города Иркутска Олеся Коваленко, учитель начальных классов Железнодорожной средней общеобразовательной школы № 1 Усть-Илимского района Наталья Беклемешева и учитель начальных классов Белореченского лицея (Усольский район) Светлана Емельянченко.



Лауреатами регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017» в Иркутской области стали: воспитатель детского сада комбинированного вида № 29 города Ангарска Лариса Козловская, учитель-дефектолог детского сада комбинированного вида № 1 «Журавленок» города Саянска Ольга Курендова, воспитатель детского сада № 14 «Аленка» Шелеховского района Мария Обедина и воспитатель детского сада «Теремок» Нижнеудинского района Татьяна Купрякова.



Напомним, XIII форум «Образование Прибайкалья – 2017» проходил в Иркутской области с 27 марта по 24 апреля. В рамках форума на различных площадках региона было проведено около 150 мероприятий для учащихся, их родителей, педагогической общественности.